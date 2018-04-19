У студентки нашли рак после резкого ухудшения зрения

Все началось с того, что однажды девушка столкнулась с проблемами при чтении обычных текстовых сообщений на мобильном телефоне. Она и представить не могла, что ухудшение зрения может быть симптомом онкологии.

Шарлотта обратилась к врачам, но и те сначала не могли понять, в чем дело. Когда студентка пришла на прием к окулисту, тот констатировал, что у нее воспалены зрительные нервы, передает Mirror. Тогда-то и открылась страшная правда. У студентки диагностировали неоперабельную опухоль мозга – глиобластому в четвертой стадии.

Британке назначили курсы химио– и радиотерапии. Но их остановили после того, как у пациентки воспалились раны от биопсии. Кроме того, теперь у студентки нарушена кратковременная память, она с трудом может двигать правой рукой и ногой.

Национальная служба здравоохранения Англии предоставила девушке лечение, но у нее настолько редкая форма рака, что этого недостаточно. Родители Шарлотты собирают деньги и ищут подходящих специалистов по всему миру.

Глиобластома – наиболее частая и наиболее агрессивная форма опухоли мозга, которая составляет до 52% первичных и до 20% всех внутричерепных опухолей. На 100 тысяч жителей Европы и Северной Америки регистрируется всего два-три случая заболевания.