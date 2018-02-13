Лекарство от рака нашли в умирающих людях

Сенсационное открытие сделали ученые из Северо-Западного университета в США. Они обнаружили, что у смертельно больных людей, страдающих от хореи Хантингтона, риск онкологии снижается на 80%.

Хорея Хантингтона – генетическое заболевание нервной системы, оно неизлечимо и ведет к смерти через 15-20 лет после появления первых симптомов. Оказалось, что опухолевые клетки чувствительны к дефектной форме белка хантингтина, который также вызывает гибель нервных клеток.

Специалисты создали препарат на основе данного вещества и протестировали на мышах. Опыты показали, что доставка хантингтина в опухолевые ткани яичников значительно замедляет рост опухоли без побочных эффектов, пишет MedicalXpress. При этом онкологическое заболевание не развивало устойчивость к этому типу лечения. Кроме того, средство было успешно испытано на других типах злокачественных опухолей, в том числе мозга, легких, молочной и предстательной желез, печени, кожи и толстой кишки.

Ранее ученые из Онкологического центра в Джорджтауне (США) открыли безопасное для организма средство против онкологии. Они выяснили, что сочетание определенных препаратов позволяет успешно бороться с агрессивным раком, передает "Утро.ру".

Их российские коллеги из Нижегородского государственного университета (НГУ) раскрыли противораковые свойства яда пчел. Они создали препарат, который подавляет рост ряда онкологических клеток. Биолог из Института биологии и биомедицины НГУ Анна Дерюгина рассказала, что лекарство содержит наночастицы яда пчел, золота и хитозан.