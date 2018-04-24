Раскрыт секрет избавления от болезни Паркинсона

Ученые из Университета Чалмерса в Гетеборге (Швеция) рассказали, что позволяет предотвратить развитие страшного недуга. Они обнаружили, что для этого достаточно регулярно употреблять блюда из рыбы.

Оказывается, белок парвальбумин, который содержится в мясе трески, морского окуня и сельди, препятствует образованию в мозге бляшек, приводящих к появлению тремора. Полезное вещество можно также найти в карпе и лососевых породах рыб.

По словам специалистов, наиболее питательной рыба становится осенью – из-за изменения метаболизма, передает телеканал "360". Синдром Паркинсона развивается у людей ближе к старости, и до сих пор это заболевание считается неизлечимым.

Ранее ученые из Университета Колорадо в США доказали, что регулярные занятия физкультурой спасают от болезни Паркинсона. Физическая активность не позволяет скапливаться в организме вредным белкам.

Авторы исследования полагают, что во время бега повышается уровень белка DJ-1. В свою очередь это препятствует накоплению в нейронах мозга белка альфа-синуклеина.

Сообщалось и о другом открытии медиков. Выяснилось, что бег с утра удлиняет части хромосом, отвечающие за долголетие. Только бегать надо рано утром – между шестью и девятью часами.