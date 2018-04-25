Раскрыта неожиданная опасность алкоголя
Специалисты Нью-Йоркского научного университета провели масштабный эксперимент. В нем приняли участие 1044 человека в возрасте от 55 до 78 лет. У добровольцев брали образцы микрофлоры полости рта. При этом сравнивался состав бактерий у непьющих, умеренно пьющих и постоянно пьющих испытуемых, пишет Life.ru.
Результаты исследования показали, что у мужчин и женщин, которые употребляли один-два алкогольных напитка ежедневно, образовалось множество вредоносных бактерий в полости рта. При этом отмечается недостаток здоровых микроорганизмов, способных бороться с нежелательными субстанциями.
Более того, эксперты выявили у лояльных к спиртному людей значительный риск рака ротовой полости. Также эта группа не застрахована от серьезных заболеваний десен и поражения сердечно-сосудистой системы.
Автор исследования добавил, что изменение баланса бактерий в организме может теоретически предотвратить определенные проблемы со здоровьем, связанные с алкоголем. К ним относятся ослабления иммунной системы, а также опухоли шеи и головы, сообщает "Газета.ru".
Ранее эксперимент ученых Мюнхенского университета показал, что чрезмерное употребление алкоголя связано с риском фибрилляции предсердий. Эта разновидность сердечной недостаточности может стать хроническим заболеванием.
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