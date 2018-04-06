Ученые: Голодание продлевает жизнь

Ученые из Национального центра научных исследований во Франции смогли доказать, что уменьшение количества калорий в ежедневном рационе продлевает жизнь. Такое заявление они сделали на основе результатов эксперимента с участием лемуров.



В ходе проведения масштабного опыта специалисты оценивали выживаемость мышиных лемуров, калорийность корма которых была сокращена на 30%. Эксперимент длился на протяжении десяти лет.

Группу животных, которую посадили на диету, сравнивали с контрольной группой, в которой лемуры питались обычным кормом. У первых продолжительность жизни увеличилась вдвое. Треть животных, которым сократили потребление калорий, были живы, когда последний лемур из второй группы умер в возрасте 11 лет.

Таким образом, в среднем приматы контрольной группы доживали до 6,4 года, а опытной – до 9,6 года. Положительный эффект от голодания сопровождался снижением частоты таких возрастных заболеваний, как рак и диабет. Также сохранялись физическая активность и когнитивные способности животных, сообщает EurekAlert.

Напомним, одним из распространенных стереотипов является потребность в многоразовом питании. Об этом твердят журнальные статьи и диетологи. Чувство голода, которое возникает у человека, зачастую не имеет ничего общего с необходимостью. Оно зависит от привычек, настроения или количества принимаемой пищи.

Стоит обратить внимание, что люди часто путают такие понятия, как отказ от еды и голодание. Отказаться есть на день – не значит голодать. Полагаться нужно на состояние организма, а не на желание поесть. На четвертый день голодания происходит активный процесс сжигания жиров и шлаков. Организм очищается и приходит в норму за этот период.

Тем, кто страдает ожирением, в первую очередь следует обратить внимание на голодание. Если нет противопоказаний – такой метод прекрасно подходит для коррекции веса, так как очищает организм и придает сил.