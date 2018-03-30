Еда из кафе и ресторанов признана опасной

Ученые из Университета Джорджа Вашингтона рассказал, почему лучше не есть в местах общественного питания. Любители кафешек больше подвержены воздействию вредных для организма химических веществ, чем те, кто ест собственноручно приготовленную пищу.

Специалисты выяснили, что в еде из общепита может быть больше фталатов. Соли и эфиры фталевой кислоты способствуют нарушению работы гормонов и появлению различных заболеваний.

Более чем десять тысяч участников исследования просили вспомнить, где и что они ели в последние сутки. Более 60% сообщили, что ели не дома. После этого анализировались связи между тем, чем эти люди питались, и количеством фталатов в их организме. Оказалось, что у людей, которые чаще обедали в кафе и ресторанах, этих веществ было почти на 35% больше тех, кто ел дома, сообщает журнал Environment International.

Больше всего воздействию фталатов оказались подвержены подростки, дети и беременные. Этим группам населения особенно важно ограничить питание в кафе.

По словам ученых, будущие работы на эту тему должны быть посвящены изучению эффективных мер по удалению фталатов из продуктов. Эти химические вещества содержатся во многих предметах, которые используются в ресторанах и кафе, в том числе в перчатках для приготовления пищи, контейнерах и различной кухонной технике.

Ранее специалисты из немецкого Университета Бонна обнаружили серьезную опасность от употребления фастфуда. Они пришли к выводу, что "мусорная еда" отрицательно влияет на иммунитет.