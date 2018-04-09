Истощение мозга продлевает жизнь

Диета с низким содержанием белка наносит непоправимый вред мозгу. В то же время, такое питание полезно для организма в целом – и продлевает жизнь

Необычные эффекты популярных диет выявили французские ученые во время опытов над серыми мышиными лемурами. Исследователи выяснили, что постоянное употребление продуктов с низким содержанием белка частично повреждает головной мозг.

Изменения наблюдались в биохимических процессах и структуре некоторых участков мозга подопытных лемуров из контрольной группы. Это касалось, в частности, серого вещества, которое участвует в механизме регулирования центральной нервной системы.

Несмотря на пагубное влияние на мозг, сокращение потребления калорийной пищи положительно сказалось на продолжительности жизни. Лемуры, которых посадили на диету, прожили в два раза дольше, чем их более умные, но менее удачливые сородичи.

В среднем приматы контрольной группы доживали до 6,4 года, а опытной – до 9,6 года. Положительный эффект от голодания сопровождался снижением частоты таких возрастных заболеваний, как рак и диабет. Также сохранялась физическая активность животных, пишет Nature.

Ранее исследователи из британского Университета Суррея пришли к заключению, что умеренное воздержание от пищи эффективнее предотвращает риск сердечно-сосудистых заболеваний, чем низкокалорийная пища.

Ученые решили, что голодание полезно – причем не только для сердечно-сосудистой системы и при борьбе с лишним весом. Некоторые психотерапевты убеждены, что кратковременное воздержание от пищи помогает справиться со стрессами и депрессией. В то же время, здоровым людям не рекомендуется отказываться от пищи чаще одного раза в неделю.