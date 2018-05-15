Частый секс признан смертельно опасным

Эксперты пришли к заключению, что слишком активная половая жизнь может привести к летальному исходу. Такое открытие исследователи сделали после наблюдения за спариванием грызунов.



Анализ активности хищных сумчатых зверьков в Австралии натолкнул ученых на любопытную теорию. Специалисты заявили, что насыщенная половая жизнь не просто вредит здоровью, но и может поставить под угрозу целые виды животных.

Эксперты обнаружили, что сумчатые мыши проводят настоящие секс-марафоны и спариваются по 14 часов в сутки с большим количеством самок. После этого ни один самец не выживает, передает портал Phys.org.

Это происходит из-за повышенного уровня стресса, который приводит к критическому ослаблению иммунной системы и летальному исходу. Как правило, самцы умирают, так и не увидев своих детенышей.





Основными признаками сексуального переутомления ученые назвали появление кровоточащих ран и нарушение опорно-двигательной системы. В отличие от самок, продолжительность жизни которых составляет около двух лет, самцы австралийских хищных сумчатых живут вдвое меньше и умирают до своего первого дня рождения.

Любопытно, что такое "смертоносное" размножение идет на пользу женским особям. Дело в том, что оплодотворение осуществляется спермой самого сильного самца, поэтому они получают лучших отцов для своего потомства.