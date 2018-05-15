Онколог дал Медведеву советы по лечению рака
В первую очередь эксперт порекомендовал совершенствовать первичную диагностику. В России существует огромное количество пациентов, у которых диагностируют рак лишь на четвертой запущенной стадии заболевания.
По мнению Пылева, нужно тщательно обследовать людей, у которых есть большая предрасположенность к развитию онкологических заболеваний. Также он призывает осуществлять просветительскую работу среди населения, чтобы все знали, какие симптомы бывают у заболевания и чего стоит опасаться.
Кроме того, онколог напомнил о необходимости подготовки новых кадров, пишет НСН. Он уточнил, что следует работать над качеством высшего образования в медвузах и проводить постоянные стажировки для студентов.
Более того, в рамках реализации нацпроекта Пылев предлагает упростить получение онкобольными лекарств и ускорить процедуру регистрации зарубежных медикаментов. "Те препараты, которые входят в стандарты лечения онкологических заболеваний в мире, до России доходят спустя годы после того, как уже включены в зарубежную практику. Некоторые препараты не доходят вовсе. Из-за этого не все больные получают адекватную онкологическую помощь", – пояснил специалист.
Напомним, что за последние десять лет количество больных раком выросло на 20%. Так, каждый четвертый россиянин может стать онкопациентом, а каждый шестой – умереть от рака.
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