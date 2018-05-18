Открыт новый способ борьбы с бессмертным раком
Перед делением клетки ДНК обернута в хромосомы. Это защищает генетический материал от физического и химического повреждения.
Концы хромосом (теломеры) очень чувствительны к окислительному повреждению, что ограничивает их способность к репликации после каждого деления. В результате наши клетки стареют.
"Фермент теломераза восстанавливает теломеры, однако ее избыточная активность способствует раку, при котором злокачественные клетки становятся практически бессмертными", – приводит слова исследователей MedicalXpress.
Открытые учеными ферменты PRDX1 и MTH1 обладают антиоксидантным действием. Они предотвращают повреждение теломер активными формами кислорода.
После блокировки этих соединений в раковых клетках с каждым делением теломеры исчезали. Это делало опухоли уязвимыми. Эксперты уверены, что новое открытие позволит продвинуться в борьбе с раком.
Ранее российские онкологи успешно провели испытания нового препарата против рака. Результаты оказались впечатляющими: жизнь подопытных была продлена почти на 70%. Противоопухолевое лекарство создано на основе наночастиц магнетита.
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