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Здоровье

Чувство вины вызывает психическую болезнь

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha
Чувство вины вызывает психическую болезнь Ученые из университета Ватерлоо (Франция) обнаружили, что страх перед чувством вины способствует лучшему изучению и лечению обсессивно‐компульсивного расстройства (ОКР) или невроз навязчивых состояний. Участниками их эксперимента стали 63 студента. 
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Основным синдромом ОКР является масса беспокойных бессознательных ощущений. Сомнения, опасения, беспорядочные страхи и воспоминания могут влиять на нелогичное поведение человека. Все это может вызвать состояние внутреннего противоречия, которое оказывает пагубное влияние на психику.

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Это расстройство может иметь хронический, прогрессирующий или эпизодический характер. У добровольцев, принявших участие в исследовании, наблюдался широкий спектр признаков страха перед чувством вины.

По словам специалистов, людям с ОКР присуща нерешительность, которая затрудняет им прекращение какого-либо действия. Человек с ОКР пытается все исправить и повторяет свой поступок заново, передает портал news‐medical.net. Ученые уверены, что открытие позволит распознать у человека обсессивно-компульсивное расстройство можно будет проще и быстрее.

На днях было сделано еще одно интересное открытие. Ученые из Гарвардского университета сформулировали пять условий, соблюдение которых позволит увеличить продолжительность жизни на десятилетие, сообщает Ura.ru. Правила достаточно просты: полезная пища, регулярные физические упражнения, поддержание нормального веса, отказ от курения и умеренное употребления алкоголя.

Автор: Валерия Нарская3 мая 2018, 21:52

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