Чувство вины вызывает психическую болезнь Ученые из университета Ватерлоо (Франция) обнаружили, что страх перед чувством вины способствует лучшему изучению и лечению обсессивно‐компульсивного расстройства (ОКР) или невроз навязчивых состояний. Участниками их эксперимента стали 63 студента.

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