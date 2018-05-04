Создано первое в мире эффективное лекарство от алкоголизма

Биологи из университета Техаса создали и успешно испытали экспериментальное лекарство от алкоголизма. Эксперимент уже полностью отучил от тяги к спиртному крыс и червей.

В мире есть лекарства для больных алкогольной зависимостью, но они обладают недостаточно сильным действием и сильными побочными эффектами. Препарат же американских специалистов JVW-1034 оказывает воздействие непосредственно на нейроны, поэтому лишен побочных эффектов аналогов.

Ученые выяснили, что алкогольная зависимость возникает не из-за слабой воли, а из-за генной мутации, которая меняет работу нервной системы. Они начали работу над созданием способа исправления от данного дефекта ДНК, что также должно помочь вылечиться от наркозависимости, сообщает журнал Neuropsychopharmacology.

Новое лекарство не только могло снять все последствия похмелья с подопытных животных-алкоголиков, но предотвращало развитие зависимости от спиртного. Теперь специалистам предстоит приступить к клиническим испытаниям.

Ранее эксперимент ученых Мюнхенского университета показал, что чрезмерное употребление алкоголя связано с риском фибрилляции предсердий. Эта разновидность сердечной недостаточности может стать хроническим заболеванием.