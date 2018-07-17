Госдума расширит список редких заболеваний
Согласно идее членов Совфеда, в закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" будут внесены изменения, которые расширят перечень орфанных (редких) заболеваний, лечение которых проводится за счет федерального уровня. К уже существующим девяти пунктам списка будут добавлены еще пять.
"Законопроект был внесен в Госдуму в понедельник (16 июля. – Здесь и далее прим. ред.) Валентиной Матвиенко и ее коллегами, и Совет Думы в тот же день решил, что депутаты будут рассматривать его в приоритетном порядке", – цитирует "Интерфакс" Вячеслава Володина. "Мы рассчитываем рассмотреть законопроект на следующей неделе; сегодня (17 июля) вечером Совет Думы определит график его прохождения", – добавил он.
Сейчас в список редких заболеваний, лечение которых оплачивается на федеральном уровне, входят гемофилия, муковисцидоз, гипофизарный нанизм, болезнь Гоше, злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянный склероз. Также под действие программы попадают люди после трансплантации органов и тканей.
В законопроекте предусматривается помощь гражданам, больным гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом и мукополисахаридозом (типами I, II, VI). "Из региональных бюджетов обязательства по финансированию этого направления забирают на федеральный уровень, и на финансирование этого дополнительного перечня выделяется около восьми миллиардов рублей", – рассказал председатель Госдумы.
В верхней палате парламента отметили, что сейчас обеспечение лекарствами и специализированными продуктами больных этих категорий лежит на органах государственной власти субъектов России, что создает для их бюджетов значительную финансовую нагрузку. Это не позволяет регионам в полной мере выполнять свои обязательства в этой сфере. С принятием новой законодательной инициативы ситуация с обеспечением людей с редкими заболеваниями дорогостоящими лекарствами значительно улучшится.
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