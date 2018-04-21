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Общество

Госдума проконтролирует обеспечение россиян лекарствами

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexandr Romanchenko
В нижней палате парламента заявили о необходимости последовательного решения проблемы импортозамещения лекарств. Депутаты призывают к снижению зависимости от иностранных фармкомпаний, отмечая, что проект закона об ответных мерах на западные санкции помог выявить эту проблему.
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Как отметил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, при лечении сложных заболеваний, редких болезней, онкологической патологии наша страна по-прежнему находится в зависимости от фармфирм  других государств. "И это в любом случае не отвечает национальным интересам и не способствует развитию собственной промышленности", – сказал он.  

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По словам Морозова, жители нашей страны ждут от кабмина и Минздрава (а также других профильных ведомств) понятных мер "по допуску лекарств на отечественный рынок, усиления работы по контролю качества лекарств и ценовой политики, и в конечном счете последовательного решения задачи импортозамещения".

Этот вопрос остается в приоритете Госдумы, отметил парламентарий. Он является "одним из важнейших в обеспечении прав граждан страны", подчеркнул депутат.

"Очевидно, что проблема импортозамещения лекарств и медицинской техники составит актуальную повестку взаимодействия со следующим составом правительства и министерства здравоохранения".

В то же время, сказала глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, попытка переложить Минздравом ответственность за доступность качественных лекарств на другие министерства некорректна. Она напомнила, что "в соответствии с положениями и регламентирующими документами за политику в области фармацевтической деятельности, включая обеспечение качества, эффективности и безопасности лекарственных средств для медицинского применения отвечает министерство здравоохранения".

"Пути решения этой проблемы также относятся к компетенции министерства".

"На наш взгляд, министерству надо более активно включаться в работу по обеспечению качественными лекарственными препаратами и искать пути решения", – подчеркнула она, отметив, что тот вопрос для депутатов является одним из приоритетных, и комитет возьмет этот вопрос на особый контроль. Напомним, ранее спикер  Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание, что ответственность Минздрава за проблемы в лекарственном обеспечении граждан будет обсуждаться при рассмотрении кандидатуры главы правительства в нижней палате парламента.

Автор: Денис Попов21 апреля 2018, 14:27

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