Госдума проконтролирует обеспечение россиян лекарствами
Как отметил глава комитета Госдумы по охране здоровья
Дмитрий Морозов, при лечении сложных заболеваний, редких болезней,
онкологической патологии наша страна по-прежнему находится в зависимости от
фармфирм других государств. "И это
в любом случае не отвечает национальным интересам и не способствует развитию
собственной промышленности", – сказал он.
По словам Морозова, жители нашей страны ждут от кабмина и Минздрава (а также других профильных ведомств) понятных мер "по допуску лекарств на отечественный рынок, усиления работы по контролю качества лекарств и ценовой политики, и в конечном счете последовательного решения задачи импортозамещения".
Этот вопрос остается в приоритете Госдумы, отметил парламентарий. Он является "одним из важнейших в обеспечении прав граждан страны", подчеркнул депутат.
"Очевидно, что проблема импортозамещения лекарств и медицинской техники составит актуальную повестку взаимодействия со следующим составом правительства и министерства здравоохранения".
В то же время, сказала глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, попытка переложить Минздравом ответственность за доступность качественных лекарств на другие министерства некорректна. Она напомнила, что "в соответствии с положениями и регламентирующими документами за политику в области фармацевтической деятельности, включая обеспечение качества, эффективности и безопасности лекарственных средств для медицинского применения отвечает министерство здравоохранения".
"Пути решения этой проблемы также относятся к компетенции министерства".
"На наш взгляд, министерству надо более активно включаться в работу по обеспечению качественными лекарственными препаратами и искать пути решения", – подчеркнула она, отметив, что тот вопрос для депутатов является одним из приоритетных, и комитет возьмет этот вопрос на особый контроль. Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание, что ответственность Минздрава за проблемы в лекарственном обеспечении граждан будет обсуждаться при рассмотрении кандидатуры главы правительства в нижней палате парламента.
Звезда "Дома-2" высказалась о втором ребенке
Многочисленные поклонники пришли в восторг
Досталось не только певцам, но и политикам
Актриса умерла из-за болезни системы кровообращения