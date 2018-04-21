Госдума проконтролирует обеспечение россиян лекарствами

В нижней палате парламента заявили о необходимости последовательного решения проблемы импортозамещения лекарств. Депутаты призывают к снижению зависимости от иностранных фармкомпаний, отмечая, что проект закона об ответных мерах на западные санкции помог выявить эту проблему.



Как отметил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, при лечении сложных заболеваний, редких болезней, онкологической патологии наша страна по-прежнему находится в зависимости от фармфирм других государств. "И это в любом случае не отвечает национальным интересам и не способствует развитию собственной промышленности", – сказал он.



По словам Морозова, жители нашей страны ждут от кабмина и Минздрава (а также других профильных ведомств) понятных мер "по допуску лекарств на отечественный рынок, усиления работы по контролю качества лекарств и ценовой политики, и в конечном счете последовательного решения задачи импортозамещения".

Этот вопрос остается в приоритете Госдумы, отметил парламентарий. Он является "одним из важнейших в обеспечении прав граждан страны", подчеркнул депутат.

"Очевидно, что проблема импортозамещения лекарств и медицинской техники составит актуальную повестку взаимодействия со следующим составом правительства и министерства здравоохранения".

В то же время, сказала глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, попытка переложить Минздравом ответственность за доступность качественных лекарств на другие министерства некорректна. Она напомнила, что "в соответствии с положениями и регламентирующими документами за политику в области фармацевтической деятельности, включая обеспечение качества, эффективности и безопасности лекарственных средств для медицинского применения отвечает министерство здравоохранения".

"Пути решения этой проблемы также относятся к компетенции министерства".

"На наш взгляд, министерству надо более активно включаться в работу по обеспечению качественными лекарственными препаратами и искать пути решения", – подчеркнула она, отметив, что тот вопрос для депутатов является одним из приоритетных, и комитет возьмет этот вопрос на особый контроль. Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание, что ответственность Минздрава за проблемы в лекарственном обеспечении граждан будет обсуждаться при рассмотрении кандидатуры главы правительства в нижней палате парламента.