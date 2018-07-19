Поздний ужин вызывает рак

Ужинать надо не менее чем за два часа до сна. В противном случае риск развития рака молочной железы и простаты резко возрастает.

Исследователи из Глобального института здоровья в Барселоне проанализировали данные почти двух тысяч пациентов. А контрольная группа добровольцев без онкологических заболеваний снабжала ученых информацией о своем режиме сна и питания.

Были изучены данные 1205 женщин с раком молочной железы и 621 мужчины с раком простаты. Медики установили, что эти заболевания часто связаны с активностью гормонов, колебания которых зависят от суточных ритмов организма. А поздние ужины и перекусы – одна из причин, приводящих к сбоям, что впоследствии вызывает рак.

Меньше всего рисковали заработать рак молочной железы и простаты те, кто ужинал минимум за два часа до сна. Эффект был особенно выражен у "жаворонков" и тех участников эксперимента, кто вел здоровый образ жизни, пишет MedicalХpress.

Ранее сообщалось об исследовании, которое провели ученые из Университета штата Иллинойс (США). Они выяснили, что для профилактики рака надо употреблять продукты, насыщенные омега-3 жирными кислотами.

Публикация от Delamar Gıda (@delamar_gida) 16 Июл 2018 в 2:29 PDT

Лучшими источниками омега-3 являются морепродукты, грецкие орехи, яйца, дикий рис, льняные семечки и белая фасоль. Ранее стало известно, что омега-3 жирные кислоты могут быть полезны для пациентов с болезнью Альцгеймера. Также они способны помочь предотвратить болезни сердца и диабет.