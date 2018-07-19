Кобзон спровоцировал: Розенбаум откровенно рассказал о раке

В СМИ появилась информация о том, что у певца Александра Розенбаума рак. Об этом сообщил легендарный исполнитель Иосиф Кобзон. Розенбаум прокомментировал это нерадостное известие.

Все началось с того, что на шоу Дмитрия Борисова "Пусть говорят", свежий выпуск которого был посвящен борьбе с онкологическими заболеваниями, появился Иосиф Кобзон и как на духу перечислил российских знаменитостей, у кого якобы диагностировали рак.

"Я рекомендовал многим клинику на Каширке, где регулярно прохожу обследование. Буйнова, Розенбаума лечили там же. Крутого там осматривали после Америки. Рюмина тоже лечилась там. Я призываю всех как можно чаще проходить обследование. Это то заболевание, которое не терпит самодеятельности, оно требует профессионального ухода и наблюдения. Многие спрашивали, как родные Вали Юдашкина могли пропустить распространение метастазов? А он не наблюдался. Если бы Валентин заскочил в больницу всего на полтора-два часа, сдал бы анализы, проблем бы не было. Но нам ведь всегда некогда", – поведал Кобзон.

После этого отечественные СМИ всполошились. Если о болезни артистов Александра Буйнова и Людмилы Рюминой и дизайнера Валентина Юдашкина уже давно ходили различные слухи, то известие о раке у Александра Розенбаума стало настоящей сенсацией.

Публикация от Alexander Rozenbaum (@rozenbaum.ru) 19 Июн 2018 в 4:36 PDT

В итоге артист был вынужден прокомментировать информацию. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Александр Розенбаум обратился к взволнованной общественности. "Уважаемые друзья, прекрасно себя чувствую. Никогда не опровергал желтопузые газеты, не опускался до этого, но в данном случае хочу успокоить своих поклонников. Жив, здоров, прекрасно себя чувствую. На данный момент в отпуске. Ни о какой онкологии и речи быть не может. Тьфу-тьфу-тьфу", – написал певец.