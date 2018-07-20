Подростки теряют память из-за излучения мобильных телефонов

Ученые из Швейцарского института тропиков и общественного здравоохранения доказали, что гаджеты пагубно влияют на мозг подрастающего поколения. Виной тому электромагнитные волны.

В исследовании участвовали около 700 подростков от 12 до 17 лет. Специалисты собирались определить, как электромагнитные поля радиочастотного диапазона (ЭМП РЧ) воздействуют на память.

Оказалось, что негативные последствия такого влияния ярко проявлялись у респондентов, которые, разговаривая по мобильному телефону, держат его у правого уха. По мнению ученых, в этом случае страдает правое полушарие мозга, отвечающее за образную память, передает EurekAlert.org. Исследователи советуют использовать во время разговора наушники или колонки.

Также было установлено, что отправка СМС-сообщений, электронные игры или использование интернета не оказывают негативного воздействия на память. Это объясняется тем, что они сопровождаются незначительным воздействием электромагнитного излучения на мозг.

Ранее корейские ученые пришли к выводу, что дети, проводящие за экраном смартфона от трех часов и больше, чаще, чем их менее подверженные влиянию гаджетов сверстники, страдают от синдрома сухого глаза (ССГ). Чтобы симптомы ССГ исчезли, детям пришлось не пользоваться смартфонами в течение месяца.