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Здоровье

Ученые победили старость

Фото: GLOBAL LOOK press/Michael Jaeger
Ученые из Университета Алабамы в Бирмингеме (США) сумели состарить мышей и омолодить их. При этом они управляли активностью генов в митохондриях. 
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Американские специалисты внесли в ДНК мышей определенную мутацию. Она затрагивала ген POLG, который кодирует ДНК-полимеразу гамма.

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Повреждение POLG приводит к нарушениям функций митохондрии. При этом запасание энергии становится менее эффективным, что приводит к проявлению признаков старения.

Исследователи ввели в оплодотворенную яйцеклетку мышей дополнительную копию гена с мутацией. Дефектная ДНК принимает участие в производстве полимеразы только при наличии доксициклина. Этот антибиотик специалисты начали добавлять в пищу и воду мышам, сообщает журнал Cell Death & Disease.

Через две недели приема препарата у грызунов появились первые признаки старения: начала седеть и выпадать шерсть, а позвоночник — искривляться. Прекращение приема антибиотика блокировало активность POLG и привело к исчезновению признаков старения. Ученые подчеркнули: такие признаки омоложения у подопытных животных наблюдались впервые.

Как писали Dni.Ru, со старением организма удалось справиться ученым из Португалии. Специалисты смогли активировать гены, которые отвечают за появление новых клеток. Они установили, что отвечает за активность генов, контролирующих деление клеток, белок Forkhead box M1 (FoxM1), который связывается с ДНК. 

Ранее шведские ученые выяснили, что приводит к старению мышц и бессилию. Оказалось, причина кроется в накоплении мутаций в стволовых клетках.

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Автор: Людмила Фоканова23 июля 2018, 10:14

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