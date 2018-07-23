Путин высказался о борьбе с раком
Минздрав
разработал программу по борьбе с онкологическими заболеваниями, сообщает РИА ФАН.
К ее созданию причастны 60 ведущих профессоров и онкологов. Реализация
программы позволит вывести отечественную медицину на новый уровень, заявила в
ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава ведомства Вероника
Скворцова.
Первый этап программы предусматривает формирование "тотальной настороженности через онкоскрининги". Далее происходит непосредственно лечение больного раком. "Хорошо. Программа хорошая, конечно", – сказал Путин, выслушав министра.
Она отметила, что в настоящее время в стране выявляемость онкозаболеваний ниже, чем в Европе, а смертность при этом выше. Россия намерена достичь европейских показателей к 2024 году, сообщает НСН. Планируется, что пациентов будут лечить по международным протоколам. Уже разработаны 77 клинических рекомендаций, внутри них 940 моделей лечения пациентов. Глава ведомства добавила, что через три года в программу может войти раздел протонной терапии, что считает самым высоким уровнем ядерной медицины.
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