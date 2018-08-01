Названы вызывающие рак привычки

Пристрастие к табаку и алкоголю оказалось далеко не первым в списке вредных привычек, составленном канадскими учеными. Как выяснилось, к развитию онкологических заболеваний могут привести вполне безобидные, на первый взгляд, действия.

Ежедневно человек совершает множество действий, которые потенциально способствуют развитию заболеваний, в том числе онкологических. Список вредных привычек составили ученые из Канады.

Опасность представляет увлечение мясом и сыром. У любителей этих продуктов риск возникновения злокачественных опухолей возрастает в четыре раза.

Вред, наносимый организму недосыпанием, сравним с разрушительным действием сигарет, считают исследователи. По их данным, у пациентов, которые спят меньше семи часов в сутки, онкологию обнаруживают так же часто, как у курильщиков.

Приготовление пищи на газовой плите также относится к привычкам, повышающим риск заболевания. Как отметили авторы исследования, во время горения газа выделяются окись углерода, двуокись азота, а также формальдегид. Эти вещества могут провоцировать развитие онкологии.

Самой пагубной оказалась привычка работать и отдыхать сидя. Каждый час, проведенный на стуле, увеличивает риск развития рака легких, простаты или молочных желез. Избежать угрозы можно, устраивая разминку каждые полчаса, пишет Men's Life.

Ранее медики сообщали о других привычках, наносящих существенный вред здоровью. Врачи настоятельно рекомендуют воздерживаться от ковыряния в носу, выдавливания угрей, чтения в туалете и просмотра телевизора во время еды.