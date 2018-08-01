Названы вызывающие рак привычки
Ежедневно человек совершает множество действий, которые потенциально способствуют развитию заболеваний, в том числе онкологических. Список вредных привычек составили ученые из Канады.
Опасность представляет увлечение мясом и сыром. У любителей этих продуктов риск возникновения злокачественных опухолей возрастает в четыре раза.
Вред, наносимый организму недосыпанием, сравним с разрушительным действием сигарет, считают исследователи. По их данным, у пациентов, которые спят меньше семи часов в сутки, онкологию обнаруживают так же часто, как у курильщиков.
Приготовление пищи на газовой плите также относится к привычкам, повышающим риск заболевания. Как отметили авторы исследования, во время горения газа выделяются окись углерода, двуокись азота, а также формальдегид. Эти вещества могут провоцировать развитие онкологии.
Самой пагубной оказалась привычка работать и отдыхать сидя. Каждый час, проведенный на стуле, увеличивает риск развития рака легких, простаты или молочных желез. Избежать угрозы можно, устраивая разминку каждые полчаса, пишет Men's Life.
При хроническом НЕДОСЫПАНИИ люди быстрее стареют https://t.co/vIz184gARQ #неспал #недосыпание #ночь #Москва pic.twitter.com/2hVLIJl5fP— Роман Бузунов (@DrBuzunov) 20 сентября 2015 г.
Ранее медики сообщали о других привычках, наносящих существенный вред здоровью. Врачи настоятельно рекомендуют воздерживаться от ковыряния в носу, выдавливания угрей, чтения в туалете и просмотра телевизора во время еды.
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