Медики раскрыли страшную опасность футбола для женщин

Ученые из Медицинского колледжа имени Эйнштейна в Нью-Йорке пришли выяснили, что эта спортивная игра намного опаснее для представительниц прекрасного пола, чем для мужчин. Они чаще получают сотрясение мозга из-за ударов мяча, а последствия таких травм для них в пять раз серьезнее.

К таким выводам американские специалисты пришли, изучив реальные изменения в структуре мозга испытуемых. Для этого ученые собрали группу из пятидесяти мужчин и женщин, игравших в футбол и стали следить за тем, как они играют в футбол.

Подсчитав число ударов головой и различных столкновений, способных вызвать сотрясения, медики просканировали их мозг и сопоставили снимки. Оказалось, что и мужчины, и женщины одинаково часто играли головой, но тяжелые сотрясения чаще возникали у дам, сообщает журнал Radiology.

Ученые пока точно не могут точно определить, чем вызвана такая закономерность. Однако они полагают, что высокая уязвимость женщин может быть связана с различиями в силе шеи или в работе генов.

На мозг человека оказывают негативное влияние не только травмы, но и современные технологии. Как писали Dni.Ru, ранее ученые из Швейцарского института тропиков и общественного здравоохранения доказали, что гаджеты пагубно влияют на память подростков. Виной тому электромагнитные волны. При этом ярче негативные последствия проявлялись у тех, кто держал телефон при разговоре у правого уха.