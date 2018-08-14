Медики научились предсказывать смерть

Ученые обнаружили маркеры, по которым можно предсказать скорую смерть. Установить приближение конца можно с точностью до четырех дней.

Молекулярные маркеры, обнаруженные учеными из Оклендского университета, связаны с циркадными ритмами – колебаниями интенсивности различных биологических процессов, обусловленными сменой дня и ночи. Исследования проводились на плодовых мушках Drosophila melanogaster.

Давно известно, что нарушение суточных ритмов провоцирует развитие возрастных заболеваний. Правильный суточный ритм, напротив, увеличивает продолжительность жизни и уменьшает риск заболевания раком. Однако с возрастом у человека возникают сдвиги в циклах.

Биологические часы организма формируются из множества взаимодействующих нервных клеток-осцилляторов. С их работой и связаны суточные колебания интенсивности биологических процессов. У человека за эти процессы отвечает передняя область гипоталамуса, а у плодовых мушек – кластер из приблизительно 150 нейронов и периферийные осцилляторы.

Публикация от Гастроэнтеролог Диетолог (@doctor_evstigneeva) 29 Янв 2018 в 10:48 PST

Чем же обусловлено старение – дефектами в центральных биологических часах или ослаблением синхронизации периферийных систем? Ответ ученые искали, изучая работу двух ключевых генов – PERIOD и TIMELESS, которые обеспечивают работу циркадных ритмов у плодовых мушек.

Выяснилось, что, когда оба гена во всем организме мушек увеличивали активность и сбивались с ритма, до смерти насекомых оставалось всего четыре дня. Зависимость оказалась верной как для старых мушек, так и для юных, передает телеканал "360" со ссылкой на Scientific Reports.