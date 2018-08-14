Найден способ борьбы с неизлечимым раком

Найден способ борьбы со злокачественными опухолями, не поддающимися лечению. Смертельный недуг можно победить, активируя определенный вид белков.

Исследование провели американские ученые из Калифорнийского университета Сан-Франциско. Они отметили, что около 50% случаев рака возникает в результате нарушения сигнальных путей, контролирующих рост клеток.

Одним из путей, играющих роль в процессе образования злокачественных опухолей, является так называемый MAPK/ERK. В здоровом организме его активность сдерживает определенный вид белков – NF1.

В то же время мутации в генах, которые кодируют компоненты сигнального пути, могут привести к интенсивному росту клеток и развитию опухоли. Ранее попытки разработки препаратов, нейтрализующих MAPK/ERK, потерпели неудачу. Главная проблема в том, что в злокачественных тканях образуются обходные сигнальные пути.

Исследователи вспомнили об одной гипотезе, согласно которой из-за мутаций компоненты пути становятся чувствительными к химическому воздействию. Они создали соединение, которое назвали RMC-4550.

Результат применения экспериментального препарата превзошел ожидания. Раковые клетки, в которых имелись мутации в генах NF1, останавливали свой рост, сообщает портал MedicalXpress.

Dni.Ru писали о том, что специалисты из Института изучения старения имени Лейбница в Йене выявили белок в организме женщин, воздействие на который спасет их от рака груди. Избавить дам от печальной участи должен препарат, позволяющий влиять на белок TRPS1, повышенное содержание которого в тканях организма подавляет деятельность здоровых клеток. Лекарство должно прекратить активную выработку белка организмом.

