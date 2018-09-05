Популярные в России таблетки оказались смертельно опасными
Большинство употребляет болеутоляющие препараты несколько раз в месяц. Такой метод борьбы с неприятными ощущениями стал привычным, и мало кто задумывается о вреде, который медикаменты наносят организму.
Специалисты проанализировали информацию о 6,3 миллиона жителей Дании в возрасте от 46 до 49 лет. Пациентов разделили на три группы в зависимости от риска возникновения сердечного заболевания.
Исследователи нашли тесную связь между применением препарата "Диклофенак" и такими проблемами, как аритмия, ишемический инсульт, сердечная недостаточность и сердечный приступ. Смертельно опасные осложнения наблюдались уже в месячный период его употребления, пишет журнал British Medical Journal.
Проверить статистику по всем странам.Запретить производства диклофенака, если подтвердится.— Василек Петров (@qysEIHUkXN8r6G1) 5 сентября 2018 г.
Отметим, что лекарство широко применяется в нашей стране и продается без рецепта врача. "Диклофенак" входит в Перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов для медицинского применения.
Ранее медики сообщили о том, что относительно безопасно принимать обезболивающее в дозе не более одного грамма и не чаще раза в месяц. В противном случае лекарства вызывают множество побочных эффектов.
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