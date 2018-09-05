Популярные в России таблетки оказались смертельно опасными

Датские ученые выявили страшные свойства обезболивающего препарата "Диклофенак". Он может увеличить риск смертельных заболеваний на 50%.

Большинство употребляет болеутоляющие препараты несколько раз в месяц. Такой метод борьбы с неприятными ощущениями стал привычным, и мало кто задумывается о вреде, который медикаменты наносят организму.

Специалисты проанализировали информацию о 6,3 миллиона жителей Дании в возрасте от 46 до 49 лет. Пациентов разделили на три группы в зависимости от риска возникновения сердечного заболевания.

Исследователи нашли тесную связь между применением препарата "Диклофенак" и такими проблемами, как аритмия, ишемический инсульт, сердечная недостаточность и сердечный приступ. Смертельно опасные осложнения наблюдались уже в месячный период его употребления, пишет журнал British Medical Journal.

Проверить статистику по всем странам.Запретить производства диклофенака, если подтвердится. — Василек Петров (@qysEIHUkXN8r6G1) 5 сентября 2018 г.

Отметим, что лекарство широко применяется в нашей стране и продается без рецепта врача. "Диклофенак" входит в Перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов для медицинского применения.

Ранее медики сообщили о том, что относительно безопасно принимать обезболивающее в дозе не более одного грамма и не чаще раза в месяц. В противном случае лекарства вызывают множество побочных эффектов.