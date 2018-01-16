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Гороскоп

Самбурская плетет интриги вместе с мужем

Настасья Самбурская. Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich
В начале 2018 года пользователи Сети заговорили о скором разводе актрисы Настасьи Самбурской и ее мужа, артиста Кирилла Дыцевича. Суть конфликта раскрыла таролог и ясновидящая Марианна Абравитова.
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Весь 2018 год Самбурская будет заниматься режиссерской и продюсерской работой. Предсказательница уверена, что все будет идти по определенному сценарию. "Ждать каких-то искренних и интересных фактов, увы, нам не придется. От ее имени, о ней, и все прочее – все будет срежиссировано ей лично. Ей нравится, что о ней постоянно течет информация из разных источников", – заявила Абравитова.

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Самбурской приятно быть источником ярких информационных поводов, считает таролог. "Я например не вижу никакой ссоры с мужем, не из-за свекрови, не со свекровью, о чем в последнее время пишут СМИ. Ее жизнь, можно сказать похожа на ее фамилию, если убрать букву. Сумбур – но хорошо продуманный. Это как понятие в политике – управляемый хаос. Она мастерски орудует этим инструментом", – отметила она.

Предсказательница добавила, что не видит у актрисы долгое и счастливое будущее в классическом браке. "Все действия ее единоличны. Как только она наиграется в жену, переключится на что-то новое. Здесь она слабо вписывается в семейные отношения. Она как личность безусловно невероятно талантлива и как актриса, и как певица и как режиссер. Она, как мандарин с дольками, которые все при ней. Она полностью продукт своего производства. Если бы в шоу-бизнесе была бы одна всего Самбурская, нам все равно было бы весело", – добавила Абравитова.

"Ее партнер, конечно, в курсе всех событий, и его втемную конечно никто не использует. Они вместе разрабатывают ходы и плетут интриги, и вместе дружно все внедряют и кладут в мозги довольных читателей и поклонников", – считает предсказательница. По ее словам, все, что сейчас происходит в семье Самбурской – абсолютно семейный подряд. 

Автор: Евгений Мышко16 января 2018, 17:55
ФОТОРЕПОРТАЖ

История любви Самбурской и молодого актера

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