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Гороскоп

Вороненков достал Максакову с того света

Мария Максакова. Кадр youtube.com
Для Марии Максаковой 2017-й год был полон испытаний – она лишилась любимого супруга, разругалась с родными и потеряла связь со старшими детьми. Что ждет оперную диву в новом году рассказала Dni.Ru ясновидящая Марианна Абравитова.
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"Яркая женщина, харизматичная собирает вокруг себя много поклонников и 2018-й год будет для нее не исключением. Ей встретится человек, который ее полюбит и захочет взять на себя заботу о ней", – сообщила таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

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 Мария Петровна Максакова

Мария Петровна Максакова оперная певица, педагог

По словам ясновидящей, человек-покровитель, возьмет ответственность за безопасность и комфорт жизни Марии. "Но период опасности выпадает на вторую половину 2018 года и угроза практически смертельная", – отметила Абравитова.

Таролог рекомендует Максаковой с новым ее другом, который будет достаточно плотно взаимодействовать с оперной дивой, как просто в общении, так и в любовной связи, продумать максимально все касательно безопасности. "Он выходит на картах как практически потенциальный муж. Нужно им вместе проанализировать ситуацию и понять, что может удорожать Максаковой из ее прошлой жизни", – пояснила Марианна.

Карты показывают, что эта история тянется давно и тропинка уходит далеко к покойному мужу певицы Денису Вороненкову. Именно старые проблемы и помешают нормально существовать Максаковой в 2018 году.

"Сама Максакова прекрасно понимает откуда растут ноги и эта ситуация сама по себе не раствориться, нужно все это решать и поскорее. Она так же была замешена в совместных делах с Вороненковым поэтому само по себе ничего не решится. То ли она не идет на уступки людям, то ли они требуют от Максаковой невозможного. Она не совсем готова отдать им много. Ну она тоже не особо то спешит что-то решать", – рассказала Абравитова.

Негативная тема разгорится в середине лета до жесткого состояния и мера агрессии уже зашкалил. По денежным вопросам у нее конечно же не будет проблем в 2018 году. По карме у оперной дивы прекрасно работает денежный канал.

"Что касается здоровья, энергетика у нее активная и мощная. Особых проблем не вижу. По детям ситуация благоприятная, ничего плохого так же не стоит ожидать и от социума. Темы года 2018 для Максаковой это Любовь и практически крепкий союз двух сердец и смертельная опасность из прошлого. Ну как говорится, судьбу можно изменить, поэтому чем скорее она возьмется за решение проблем, тем скорее она вступит возможно и в брак и жизнь ее будет долгой и счастливой", – резюмировала таролог.

2 января 2018, 11:39
ФОТОРЕПОРТАЖ

Мария Максакова в жизни и на сцене

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