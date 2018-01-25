Жена родит ребенка насильнику Шурыгиной

Насильник Дианы Шурыгиной Сергей Семенов вышел на свободу, и тут же стал новой звездой российского телевидения. Интервью, съемки в ток-шоу, селфи со знаменитостями. Неужели обычного парня из глубинки с судимостью ждет слава его жертвы?

Об этом Dni.Ru спросили ясновидящую, таролога Марианну Абравитову. Карты показали, что в судьбе Сергея Семенова нет звездности.

"Очевидно, что всплеск его популярности произошел только из-за скандала с Дианой, которая, кстати, не обладает ни талантом, ни способностями, и вылезла на поверхность лишь благодаря горячей теме с изнасилованием. Именно Шурыгина потянула за собой на волнах славы всех остальных участников этой истории. Образовавшаяся пена, так сказать, позволяет им “бултыхаться” в медийном пространстве, но это до поры до времени", – рассказала Абравитова.

Медиум уверена, что Сергей будет всплывать в обсуждениях СМИ еще несколько недель, но потом все сойдет на нет и парня скоро все забудут. "Известная личность из него не получится, но молодой человек сможет построить свою жизнь. По судьбе выпадает две семьи и дети. Его материальный потолок невысок. Работа будет, но он определенно человек среднего достатка. Семенов проживет обычную жизнь, не будет зацикливаться на чем-то. Вижу, что он привык жить по средствам, но в свое удовольствие", – сказала гадалка.

Публикация от Сергей Семёнов (@freesemenov) Янв 14, 2018 at 4:52 PST

При этом Абравитова отметила, что Сергей – человек, постоянно привлекающий к себе проблемы. "Неприятности будут преследовать его всю жизнь. Но в такую историю, как с Дианой Шурыгиной, он больше не попадет", – успокоила она.