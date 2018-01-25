Жена родит ребенка насильнику Шурыгиной
Об этом Dni.Ru спросили ясновидящую, таролога Марианну Абравитову. Карты показали, что в судьбе Сергея Семенова нет звездности.
"Очевидно, что всплеск его популярности произошел только из-за скандала с Дианой, которая, кстати, не обладает ни талантом, ни способностями, и вылезла на поверхность лишь благодаря горячей теме с изнасилованием. Именно Шурыгина потянула за собой на волнах славы всех остальных участников этой истории. Образовавшаяся пена, так сказать, позволяет им “бултыхаться” в медийном пространстве, но это до поры до времени", – рассказала Абравитова.
Медиум уверена, что Сергей будет всплывать в обсуждениях СМИ еще несколько недель, но потом все сойдет на нет и парня скоро все забудут. "Известная личность из него не получится, но молодой человек сможет построить свою жизнь. По судьбе выпадает две семьи и дети. Его материальный потолок невысок. Работа будет, но он определенно человек среднего достатка. Семенов проживет обычную жизнь, не будет зацикливаться на чем-то. Вижу, что он привык жить по средствам, но в свое удовольствие", – сказала гадалка.
При этом Абравитова отметила, что Сергей – человек, постоянно привлекающий к себе проблемы. "Неприятности будут преследовать его всю жизнь. Но в такую историю, как с Дианой Шурыгиной, он больше не попадет", – успокоила она.
С экранов кинотеатров и телевизоров зрителя пленила естественная женственность и очарование советских актрис
Специалист проанализировал внешность артистки
Специалисты раскрыли тайну загадочной фотографии
За полторы недели до смерти артистка впала в кому