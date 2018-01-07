У Киркорова родится еще один ребенок

2018 год станет для Филиппа Киркорова насыщенным, уверена известный таролог Марианна Абравитова. Измения будут происходить не только в творчестве, но и в личной жизни артиста.

"Сам Киркоров невероятно амбизиозный. Шоу "Я" будет интерпретировано несколько раз. Более того, в 2018 году он захочет просто перепрыгнуть уже сам себя.Только вот как это сделать, не знает сам. Он ищет новый подход в реализации сценических постановок, новые идеи", – рассказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

"Может быть что-то более эффектное , чем было раньше. То есть это не поиск например нового поэта-песенника, или какой-то новой творческой единицы в своем коллективе, или освоение новой творческой площадки. Все это будет направленно на поднятие градуса того, что уже есть. Он просто хочет удивить так, что вообще уже все окончательно поняли, что лучше Его проекта быть просто не может. Конечно в чем-то он преуспеет", – добавила она.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Янв 6, 2018 at 8:54 PST

Новый год готовит изменения и в семейную жизнь певца. "Очень даже может быть, что несмотря на то, что у Киркорова двое детей, он захочет еще поработать в этом направлении. Поэтому вполне возможно, что в 2018 году станет годом вынашивания ребенка, либо уже он родится в конце года", – заметила ясновидящая.

При этом быть отцом для Филиппа Киркорова – не меньшее призвание, чем блистать на сцене. "Невероятная энергетика детская не просто его окружает, а практически накрывает с головой. Он невероятно вдумчивый отец, поэтому конечно он мыслит далеко вперед. Одна из его миссией на Земле, это отцовство. Дети растут умными, здоровыми, с невероятным потенциалом. Поэтому ему можно иметь их много", – уверена Марианна Абравитова.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Янв 3, 2018 at 11:06 PST

Однако 2018 год таит в себе и неприятные сюрпризы для певца. "В следующем году его ждет какое-то засилье судебных или юридических разбирательств. Вокруг него очень много Юстиции. Карта эта лежит в фундаменте расклада. Конечно это все будет отнимать много времени и нервов, и денег. Все это будет расстраивать Филиппа и в какой-то момент его даже ждет полное разочарование", – считает таролог.

По ее мнению, эти проблемы могут осложнить достижение целей в других сферах деятельности Филиппа Киркорова. Впрочем, жаловаться на отсутствие денег или слабое здоровье в 2018 году королю российской эстрады не придется, успокаивает она.