Петр Порошенко продолжает накалять обстановку. Недавно президент заявил о мощи украинской авиации, а до этого гордо сообщил, что Киев готов отразить "агрессию" Москвы на Азовском море. Ведунья Саона вывела лидера Украины на чистую воду, разоблачив его коварный план.

"Порошенко явно имеет цель своими действиями настроить всех против России. Все, что он говорит и присваивает, порой не совсем так", – сообщила Dni.Ru ясновидящая Саона.



По мнению ведуньи, даже если президент Украины непричастен к каким-то действиям, он приписывает их себе, чтобы еще больше настроить всех против России. "Так и выглядит в случае с самолетом (речь идет о катастрофе МН17. – Прим. ред.). Он пытается разжечь войну. Они добиваются того, чтобы Россия первая выступила против Украины. Конечно, никто этого не допустит", – отметила Саона.

Однако Порошенко не остановится. "Он будет придумывать новые мотивы для обвинения. Новые происшествия также будут происходить исключительно под руководством Порошенко. С нашей стороны и со стороны союзных государств никто не будет воспринимать его действия серьезно. Все эти стычки нужны ему для того, чтобы сбить людей с толку и разжечь какие-то глобальные действия", – сообщила ведунья.

Саона увидела, что на Украине народ не особо доволен действиями Порошенко. "Уже толком никто не понимает, зачем эти настроения и вражда. Я вижу по картам, что ситуация с Донбассом будет развиваться. Как бы ни старались Порошенко и его единомышленники, все страны потихоньку легализуют и примут эту территорию как самостоятельную единицу. Моральная поддержка этому региону со стороны России будет такая же, как и до признания территорий", – заключила ясновидящая.