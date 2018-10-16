Хлебнувший Порошенко угрожает России украинской авиацией

Новости Украины Интриги Трампа Крым Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Вскрылось грязное прошлое Барановской и Аршавина
Праздник с Пугачевой закончился скандалом
Исхудавшая Елена Степаненко серьезно больна
Несостоявшийся жених раскрыл интимную тайну Ольги Бузовой
Не говорит и не двигается: внезапный инсульт перечеркнул планы Волочковой
партнеры
Вторник 16 октября
Лента новостей
08:38
Основатель Microsoft умер в 65 лет от рака
21:58
Какая опасность поджидает скрывающихся Скрипалей после отравления
21:55
Названа смертельная опасность пищевых добавок
21:55
Сообщение врача шокировало беременную Тодоренко
21:48
Жасмин не находит себе места из-за болезни сына
21:40
Неожиданный поворот в сюжете сериала "Возвращение в Простоквашино"
21:35
Террористы угнали самолет с пассажирами
21:31
В Москве иномарка упала со второго этажа парковки
21:20
Любителям секса поставили неутешительный диагноз
21:19
В Сибири воспитатели детсада протыкали детям язык
21:12
Фильм "Праздник" довел Джигурду до бешенства
21:05
В Череповце умер принц Нигерии
20:58
Под Волгоградом зверски забили женщину на глазах у детей
20:52
В Удмуртии три гомосексуалиста надругались над другом
20:42
Принц Гарри в дырявых ботинках оконфузился на свадьбе
20:41
Сбежавшая от Фадеева красотка с декольте до пупа попросила о помощи
20:40
В Татарстане молодой человек жестоко расправился с бабушкой
20:23
Жуткая авария унесла жизнь тагильчанина
20:13
"Обещал развестись": любовница раскрыла планы Марьянова перед смертью
20:13
Из Дворца бракосочетания в Тюмени эвакуировали людей
20:09
Секс с неандертальцами помог человечеству выжить
19:48
Жительница Омска сбила пенсионера на пешеходном переходе
19:46
Турчак потребовал не выпускать на экраны фильм "Праздник"
19:36
Жителей Нижнего Новгорода потряс страшный пожар
19:28
Стала известна дата свадьбы Сергея Шнурова
18:53
Кокорин сел в тюрьму на 2 года после возмущения Путина
18:48
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 октября 2018 года
18:36
"Стена позора": Рудковскую пристыдили за самолюбование
18:23
Театр им. Наталии Сац покажет балет "Путешествие Гулливера"
18:06
Раку перекрыли кислород
17:58
Отчаявшаяся Седокова объявила голодовку
17:51
Сенсационные подробности из жизни "отравителя" Скрипаля Петрова
17:40
В московском метро произошел сбой
17:32
Фадеев бесцеремонно отказался от участия в шоу "Песни"
17:29
Горячий жених довел маму Бузовой до приступа
17:27
Путин наградил избитого Кокориным и Мамаевым чиновника
17:25
Новый поворот в деле банка "Югра"
17:01
Глушаков проглотил язык после пощечины от защитника жены
16:56
Москвича отдали под суд за жестокое убийство в Крыму
16:54
Государственный Русский музей покажет 9 кругов ада в Москва-Сити
16:52
Началось строительство тоннеля БКЛ до "Авиамоторной"
16:41
Горько рыдающую Пугачеву утешил молодой фаворит
16:34
"Сбросил сразу 9 килограммов": знаменитый певец раскрыл секрет эффективного похудения
16:17
Тарасов оправдался за миллионный долг по алиментам
16:09
Скончалась отечественная чемпионка по фигурному катанию
15:45
Теряющий память Серов не узнал побитую любовницу у Шепелева
15:43
Мамаев вцепился в последний шанс избежать тюрьмы
15:35
"Теперь можно сказать": Билан рассекретил важную операцию
15:33
В Москве продолжили "японские" эксперименты
15:29
Сообщение о смерти Шуры шокировало россиян
15:07
В Кельне мужчина развязал стрельбу и захватил заложника
15:05
Военный пенсионер убил жену на глазах маленьких сыновей
15:00
"ЕР" требует усилить ответственность за ущемление прав инвалидов
14:49
Странное заявление Жириновского вызвало переполох
14:49
Третья мировая война начнется в космосе
14:42
Как изменился больной раком Юдашкин
14:25
Агутин спелся со Шнуровым: вышел клип "Какая-то фигня" (видео)
13:57
Подруга проболталась о беременности Саши Артемовой из "Дома-2"
13:56
"Бейте нас!": мать Кокорина закатила истерику Малахову
13:52
Покойница зовет: сестричка готовится уйти вслед за умершей звездой "Дома-2"
13:50
Подробности беременности Меган Маркл
13:31
Нигерийский принц умер в ночном клубе в Череповце
13:25
Стоит ли сохранять брак ради детей
13:10
Муж Бородиной ужаснул кадром покалеченной собакой дочери
13:07
Костенко бросила новорожденную дочь
13:06
На дороги у Крымского моста потратят миллиарды
13:05
Infiniti QX30: кроссовер двух миров
13:01
"Препараты и алкоголь?": Губин превратился в дряхлого деда
12:53
Известный российский кинорежиссер умер в возрасте 90 лет
12:46
В Казани взорвали офис с людьми
12:30
Акиньшина вернулась к мужу после ночи со Шнуровым
12:29
"Как бомжи на базаре": непромытую Волочкову распекли за беспорядочные половые связи
12:26
Новое "отравление Скрипаля": шпионы пытали и расчленили журналиста
12:25
Перекошенного Стоянова сняли на больничной койке
12:21
В Люберцах водитель иномарки сбил пешехода и скрылся
12:02
Россиянин погиб во время бурения скважины
12:02
Лишившаяся волос вдова убивается по Марьянову
11:50
Скандальный любовник звезды "Дома-2" оказался женатым
11:40
В Москве потеплеет до +20 градусов
11:32
Жена рассказала о госпитализации Стоянова
11:25
Недвижимость пошла в рост
11:08
Мария Захарова потрясла содержимым своей дамской сумочки
11:07
Пугачеву ткнули носом в грязные измены Галкина
11:04
В Карелии разбился автобус с туристами
10:51
Это официально: Меган Маркл ждет ребенка от принца Гарри
10:43
Россиянам угрожает опасный вирус
10:38
Открыто новое экзотическое направление для отдыха россиян
10:37
Звезда "Игры престолов" станет новым Джеймсом Бондом
10:32
Изменившаяся Джоли шокировала внешним видом
10:28
Объявившаяся жена пригрозила Тарасову тюрьмой
10:17
Во Внуково не смогли сесть более 10 лайнеров
10:09
Сладкого красавчика Лазарева сняли в гей-клубе
10:01
Ученые предложили новую стратегию лечения рака
09:55
Венедиктов втянул в разборки с Киселевым Миндзрав
09:49
В массовом ДТП под Тверью пострадали 12 человек
09:42
Самолет с заклинившим шасси экстренно сел в Иркутске
09:32
Перекроенная старушка-жена застала Солнцева с молодой теткой и бросила
09:30
Стало известно о срочной операции Юрия Стоянова
09:16
У Бориса Корчевникова появился сын
09:15
Неожиданный поворот в деле Кокорина и Мамаева
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Урока мне хватит": госпитализированный Стас Пьеха сделал заявление
"Нас за это посадят": Панин ушел в отрыв с дочерью
Пугачеву ткнули носом в грязные измены Галкина
"Бейте нас!": мать Кокорина закатила истерику Малахову
"Отмечаем": опухшая Волочкова в обнимку с мужчиной вызвала переполох
"Обещал развестись": любовница раскрыла планы Марьянова перед смертью
Политика

Хлебнувший Порошенко угрожает России украинской авиацией

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatolii Stepanov
Президент Украины заявил, что Россия применяет воздушные силы для нападения на Незалежную. Он пообещал, что Москва "заплатит за это высокую цену".
прочитано 417 раз

Об этом Петр Порошенко написал на своей официальной странице в Facebook. Громкое заявление стало реакцией на авиационные учения НАТО "Чистое небо – 2018", которые проходят на территории страны.

ПО ТЕМЕ

Порошенко грезит о войне с Россией

Порошенко объявил о победе над демонами и подготовил бойню в Донбассе

Русский след: у Порошенко украли американские побрякушки

Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Порошенко отметил, что совместные учения с НАТО государству нужны для того, чтобы "показать, что цена для России, которая использует воздушные силы для нападения на Украину, будет очень высокой", передает Ura.ru. Однако президент Украины не уточнил, когда российские ВВС наносили авиаудары по его стране.

Также глава государства подчеркнул, что украинские власти ценят "прочную и надежную позицию", которой придерживаются США и НАТО. Он заверил, что военные многому учатся у войск партнеров из Североатлантического альянса.

Россияне прокомментировали воинственные заявления и угрозы Порошенко в соцсетях. "Опять паленки хлебанул. "Наполеон", "У него крыша поехала", "Флотом уже грозил", "Ее не видно, но она есть, эта укроавиация", — написали наши соотечественники в соцсети "ВКонтакте".

Учения "Чистое небо – 2018" продлятся до 19 октября. Ранее Порошенко рассказал о готовности украинских военных отразить "агрессию" России в Азовском море. 

Автор: Людмила Фоканова16 октября 2018, 08:35
ФОТОРЕПОРТАЖ

Поседел и потолстел: "забота" об Украине убивает Порошенко

567

Политика

Лукашенко крепко врезал беспредельщику Порошенко
Страшные тайны: комик во власти Михаил Евдокимов
Во время выступления Путина произошло ЧП
Порошенко грезит о войне с Россией

Шоу-бизнес

Матери стало стыдно за Лизу Боярскую
Внучка Елизаветы II закатила истерику на свадьбе из-за беременности Меган Маркл
Сообщение врача шокировало беременную Тодоренко
Жасмин не находит себе места из-за болезни сына

Проишествия

Опубликована предсмертная записка актера из "Глухаря"
28-летнюю модель жестоко расстреляли в собственной машине
Подробности гибели в СИЗО актера из "Глухаря"
Как падали "Союзы"

Lifestyle

Неожиданный поворот в сюжете сериала "Возвращение в Простоквашино"
Фильм "Праздник" довел Джигурду до бешенства
Агутин спелся со Шнуровым: вышел клип "Какая-то фигня" (видео)
Монтсеррат Кабалье скончалась после долгой борьбы с раком
Шоу-бизнес

Пугачеву ткнули носом в грязные измены Галкина

Поклонники заподозрили юмориста в неверности

Шоу-бизнес

У Бориса Корчевникова появился сын

Телеведущий показал малыша
Шоу-бизнес

Муж Бородиной ужаснул кадром покалеченной собакой дочери

Недавно телеведущая завела собаку
Шоу-бизнес

Жасмин не находит себе места из-за болезни сына

Певица рассказала о состоянии ребенка

Гороскоп

Какая опасность поджидает скрывающихся Скрипалей после отравления
Астрологический прогноз с 15 по 21 октября 2018 года
Барановская не может отказаться от Аршавина
Совет на выходные

Фоторепортажи

Как изменился больной раком Юдашкин
Затмить кумира: как двойник Анджелины Джоли покоряет мир
Очарование темной стороны: Самые горячие злодейки из кино
Кейт Миддлтон и Меган Маркл повеселились на сказочной свадьбе

Спорт

Путин наградил избитого Кокориным и Мамаевым чиновника
Глушаков проглотил язык после пощечины от защитника жены
Мамаев вцепился в последний шанс избежать тюрьмы
Неожиданный поворот в деле Кокорина и Мамаева

Регионы

Кокорин сел в тюрьму на 2 года после возмущения Путина
Военный пенсионер убил жену на глазах маленьких сыновей
Самолет с пассажирами потерпел аварию в Якутске (видео)
В порту Петербурга взорвался корабль
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru