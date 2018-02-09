Аршавина довела себя до нервного истощения
“По картам выходит, что она в принципе очень неуравновешенный человек, девушка с неустойчивой психикой. Плюс, когда к тебе постоянно прикованы взгляды, нервная система дает сбой, и у любого человека может случиться кризис. Тем более, ей никто не поет дифирамбы после того, как она "увела" многодетного отца из семьи”, – рассказала гадалка.
Абравитова уверена, что Алиса несчастлива. “Она постоянно обдумывает свою личную жизнь, текущие пролемы. Явно девушка мечтала не о том, что имеет. В данный момент Алиса пытается справиться со стрессом, и последний скандал стал своеобразным “звоночком”. От всего происходящего вокруг Аршавиной противно", – сказала она.
Карты показывают, что в настоящий момент она недовольна практически всем, что происходит в жизни. Ее вообще ничего не радует.
"Вижу, что она обдумывает отъезд, какое-то далекое путешествие, чтобы стереть из памяти неприятные моменты. Измены мужа, о которых писали СМИ, запали глубоко в сердце. Она мечется: то забудет обо всем на время, то буквально в считанные секунды все грустные мысли возвращаются вновь. Она то винит себя, то всех вокруг, то успокаивается. Такое депрессивное состояние доводит ее до глубочайшего нервного истощения", – предупредила Абравитова.
Аршавиной нужен не только полноценный отдых, но и терапия, считает ясновидящая. "Алиса должна успокоиться, дать нервной системе передышку. Я бы даже рекомендовала посоветоваться с врачами на предмет лечения препаратами. Карты рекомендуют изменить свою жизнь кардинально", – добавила она.
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