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Гороскоп

Аршавина довела себя до нервного истощения

Алиса Аршавина. Фото: instagram.com/alisiaarshavina
Недавние скандалы на публике привлекли большое внимание к новой жене футболиста Андрея Аршавина – Алисе. Все помнят, как девушка утроила истерику на борту самолета, да такую, что ее пришлось снимать с рейса вместе с детьми и няней. Что стало причиной нервного срыва,  Dni.Ru попросили рассказать ясновидящую, таролога Марианну Абравитову. 
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“По картам выходит, что она в принципе очень неуравновешенный человек, девушка с неустойчивой психикой. Плюс, когда к тебе постоянно прикованы взгляды, нервная система дает сбой, и у любого человека может случиться кризис. Тем более, ей никто не поет дифирамбы после того, как она "увела" многодетного отца из семьи”, – рассказала гадалка.

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Абравитова уверена, что Алиса несчастлива. “Она постоянно обдумывает свою личную жизнь, текущие пролемы. Явно девушка мечтала не о том, что имеет. В данный момент Алиса пытается справиться со стрессом, и последний скандал стал своеобразным “звоночком”. От всего происходящего вокруг Аршавиной противно", – сказала она.

Карты показывают, что в настоящий момент она недовольна практически всем, что происходит в жизни. Ее вообще ничего не радует.

"Вижу, что она обдумывает отъезд, какое-то далекое путешествие, чтобы стереть из памяти неприятные моменты. Измены мужа, о которых писали СМИ, запали глубоко в сердце. Она мечется: то забудет обо всем на время, то буквально в считанные секунды все грустные мысли возвращаются вновь. Она то винит себя, то всех вокруг, то успокаивается. Такое депрессивное состояние доводит ее до глубочайшего нервного истощения", – предупредила Абравитова.

Алиса и Андрей Аршавины. Фото: instagram.com/alisiaarshavina

Аршавиной нужен не только полноценный отдых, но и терапия, считает ясновидящая. "Алиса должна успокоиться, дать нервной системе передышку. Я бы даже рекомендовала посоветоваться с врачами на предмет лечения препаратами. Карты рекомендуют изменить свою жизнь кардинально", – добавила она.

9 февраля 2018, 20:59
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