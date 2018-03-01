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Гороскоп

Насте Рыбке осталось 4 года

Настя Рыбка. Фото: instagram.com/nastya_rybka.ru
В гороскоп скандальной девушки по вызову заглянул астротиполог, нумеролог Дмитрий Шимко. Он составил схему из которой видно, что Анастасия Вашукевич (Рыбка) будет заниматься эскортом до 32 лет.
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“Благодаря пикантной истории с миллионером девушка словила хайп. Рыбка поняла, как стать ньюсмейкром. Насте понравилось позиционировать себя в медиа-пространстве и мы однозначно о ней еще услышим. А вообще девушка очень рискует. В течение ближайшего года даже есть угроза физическому здоровью”, – рассказал Dni.Ru Дмитрий Шимко.

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"Скандал с эскортницей Рыбкой – один из немногих способов, с помощью которого Олега Дерипаску теперь могут убрать из бизнеса", – считает эксперт. Однако он все же не думает, что со стороны самой Анастасии Вашукевич была какая-то договорная игра.

“Если смотреть гороскоп совместимости, то у Рыбки с Дерипаской изначально была шикарная совместимость. Однако этот союз не смог бы просуществовать долго. Через год-полтора Настя просто бы убежала, потому что по характеру Олег довольно слабый и скучный. А Настя очень чувствительная девушка, которая видит слабину мужчины и умеет манипулировать”, – заверил Шимко.

На вопрос, как долго могли длиться отношения, если таковые вообще были, астротиполог однозначного ответа не дал. “Судя по гороскопу, с лета 2016 года у Олега начинаются какие-то отношения, которые заканчиваются именно в 2018 году. Можем ли мы сказать, что это был союз в Рыбкой? Или может быть у него есть другая спутница? Сказать сложно”, – ответил он Dni.Ru.

Дмитрий Шимко также уверен: "Отношения бизнесмена с женой Полиной закончились давно, в промежутке с 2009-2010 год. Уже тогда союз был исчерпан, и, возможно, пара не жила вместе много лет. Олег и Полина - публичные люди. Шансы на организацию личной жизни у бизнесмена лишь в 2022-2023 годах”, – добавил он.  

Дата рождения Анастасии Вашукевич для составления гороскопа взята из открытых источников.

1 марта 2018, 21:00
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарная жизнь эскортницы Насти Рыбки

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