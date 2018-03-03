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Пегова находится под контролем врачей

Ирина Пегова. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
Ирина Пегова шокировала поклонников новым образом, сделавшим ее неузнаваемой. Артистка внезапно осунулась и исхудала. Dni.Ru попросили таролога Марианну Абравитову пролить свет на ситуацию.
прочитано 7826 раз

"С ее здоровьем все в порядке. Резкое похудение, это не стресс и не эмоциональная перезагрузка. Она сидела на диете, и рядом с ней находились специалисты (врачи-диетологи – прим.ред.). Это не от не здоровья и не на нервной почте", – поспешила успокоить поклонников Пеговой таролог Марианна Абравитова.

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По словам ясновидящей, раньше актриса тоже пробовала похудеть, но у нее не получалось. "Она не доводила дело до конца. Похудение это ее давняя мечта и что еще интересно, тот вес, который у нее сейчас это не ее вес и не ее зона комфорта. Удержаться в нем ей будет крайне сложно. Конечно мы полюбуемся на нее в этом виде. Но не долго. Через какую-то время она вернется к своему размеру, которому мы привыкли. Тот вес ей больше подходит, и она такая и должна быть и пришла такая на эту землю", – отметила Абравитова.

Публикация от Ирина Пегова (@pegovairina)

Таролог уверен, что Пегова сама захочет вернуться обратно. "Ее харизма в том виде совсем скоро принесет ей новый творческий подъем и участие в интересном проекте. Что самое интересное, карты показывают мне на мужскую энергетику, которую тянет к ней именно ее первоначальные формы. То как она пришла на эту землю, и то что в нее заложено, только так и таким образом она сможет влюблять в себя поклонников и идти дальше по жизни к успехам", – заключила ясновидящая.

3 марта 2018, 14:20
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