"Никто не захотел уступить": новые данные о дебоше престарелой Успенской
По словам Марианны Абравитовой, карты показывают, что происшествие на самолете несколько отличается от версий, высказанных самой Любовью Успенской и ее оппоненткой. "Сама стюардесса подошла к ней с несколько уже предвзятым отношением. Обращение уже было с вызовом. Успенская же ответила на выпад. Сама история носит человеческий фактор. Не могу сказать, что сама ситуация очень жесткая. Сыграло то, что две женщины проявили характер, никто не захотел уступить, и все переросло в конфликт", – проанализировала ситуацию ясновидящая Марианна Абравитова.
Таролог, сделав расклад, высказала уверенность, что Любовь Успенская является дамой с характером. "Она не из тех людей, кто отвернется и пойдет прочь. Ей в любом случае захочется разобраться со всем и дожать ситуацию. Каким то образом – будь то эмоционально или психологически, но бонусы превосходства она должна поиметь", – высказала мнение специалист. При этом Абравитова заявила, что история будет иметь продолжение.
Как ранее писали Dni.ru, Любовь Успенскую сняли с рейса Москва – Омск из-за потасовки, которую певица устроила в самолете. По информации ряда СМИ, бортпроводница не разрешила Успенской взять в салон собаку.
По правилам пассажирских перевозок, во время полета животные должны находиться в переносках. Однако популярная исполнительница проигнорировала требования экипажа и оттолкнула стюардессу. В итоге были вызваны сотрудники правоохранительных органов, которые приняли решение вывести разбушевавшуюся Успенскую из самолета.
Певица решила "дожать" ситуацию
Людмила Поргина не смогла стерпеть жестоких слов артиста
Американский набросился на Россию
Известная блондинка вступилась за продюсера