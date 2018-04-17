Объявлено об уходе Машкова из "Табакерки"

"Актер ожидал, что его пригласят на должность нового художественного руководителя Табакерки, но внутренней готовности к этому все равно не было. Машков долго думал, прежде чем дать свое согласие, но это решение все равно можно назвать опрометчивым, потому что требования должности вступают в конфликт с его внутренними качествами", – показали ей карты Таро.

По словам гадалки, Машков – человек вольный, он ценит свободу действий и не может функционировать, будучи загнанным в какие-то рамки. А должность худрука как раз подразумевает под собой встраивание в существующую систему и отсутствие той свободы действий, которая Владимиру необходима. Кроме того, это огромная ответственность: за организационные вопросы, за коллектив театра, за зрителей.

"В ближайшее время своих поклонников Машков ничем особо не порадует: он будет меньше снимать и играть в театре, так как работа "Табакерке" будет отнимать у него все время. И это актер будет переживать довольно тяжело, – считает Абравитова. – Ему придется постоянно заниматься организационными вопросами и творчества в его жизни станет заметно меньше. Надо сказать, что талантами руководителя Машков похвастаться не может, так что ему будет тяжело. Наиболее вероятный вариант развития событий – это уход Машкова с должности. Какое-то время поработав худруком, он в итоге откажется и вернется к актерской работе в театре и кино".