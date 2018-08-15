У Цымбалюк-Романовской появился новый мужчина

Глядя на разборки Армена Джигархяняна с бывшей супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской становится ясно, что сериал о жизни этой одиозной пары нам придется смотреть на протяжении нескольких лет. Хоть Виталина и заявляет на публике, что простила актера за грязный оговор, внутри ее гложет ненависть.



"Воссоединение этой пары невозможно ни при каких обстоятельствах. То, что знаем мы благодаря СМИ, лишь вершина айсберга. Все намного глубже, грязнее и страшнее. Осколки их разбитых отношений уже не склеить. Впереди, как я вижу, будут еще долгие судебные разбирательства, так как осталось множество непроверенных юридических вопросов", – рассказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

По ее словам, между Арменом Борисовичем и Виталиной осталась лишь ненависть. Цымбалюк-Романовская заявляет, что готова простить престарелого мужа, но это просто отговорки, "ангельская позиция" для общественности. "Внутри ее гложет жуткая ненависть и ярость. У Джигарханяна тоже крайне отрицательная позиция по отношению к бывшей жене. Новые факты будут продолжать вылезать наружу, поэтому копаться в грязи им придется очень долго", – считает медиум.

"Кстати, я вижу, что Виталина не одинока. У нее точно есть мужчина, а Джигархянян – просто отыгранная карта. Приходится признать, что она человек "огромных талантов", который и дальше пойдет по головам с целью новой наживы", – добавила Абравитова.

Напомним, между Виталиной Цымбалюк-Романовской и Арменом Джигарханяном до сих пор продолжается судебная тяжба. При этом с каждым новым поворотом дела, оно становится только запутаннее. Впрочем, некоторые считают, что ситуация еще может решиться самым неожиданным образом.

Так, певица Наташа Королева предположила, что если бы актера и его молодую пассию оставили в покое, то они смогли бы найти общий язык даже воссоединиться. "Чужая жизнь – потемки. Я их не знаю близко, но не исключаю, что они еще помирятся", – философски заметила она.