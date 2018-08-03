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Гороскоп

Шоу "Давай поженимся!" останется без одной ведущей

Лариса Гузеева и Роза Сябитова. Кадр youtube.com
Более десяти лет шоу "Давай поженимся!" идет по Первому каналу, а ее ведущие, актриса Лариса Гузеева, сваха Роза Сябитова и астролог Василиса Володина, на пике популярности. Однако, убеждена таролог Марианна Абравитова, ничего хорошего в будущем шоу не ждет, если его не преобразовать.
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Марианна Абравитова считает, что программу "Давай поженимся!" нужно расшевелить, поскольку она перестала быть ярко и увлекательной. И во многом причина в ведущих, которые потеряли интерес к шоу.

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Карты сообщили Абравитовой, что от астролога передача и вовсе скоро откажется, на смену Василисе Володиной придет некий психолог, резкий и жесткий в своих суждениях.

Что касается Розы Сябитовой, то, по выражению ясновидящей, ее роль сильно испортилась. Если раньше она была яркой, пусть и провокационной, но со своей позицией, то сейчас превратилась в клушу, говорящую одни и те же фразы, лезущую в кошельки женихов, а порой и неуместно флиртующая с ними. Абравитова отметила, что сейчас Сябитова больше похожа на коуча, чем просто сваху. Это наложило определенный отпечаток на ее имидж и манеру держаться.

Не все в порядке и у Ларисы Гузеевой. Ясновидящая обнаружила в картах, что ей будто подрезали крылья: актриса осторожничает, не всегда говорит то, что на самом деле думает. Все эти аспекты суммарно негативно влияют на рейтинги шоу. В заключение Абравитова заявила: "Так что программу ждут изменения. Либо действующую тройку ведущих оставят как одну из нескольких, либо частично заменят, либо  придумают новый формат. Но о закрытии "ветерана" российского телеэфира речь не идет".

Автор: Наталья Аряева3 августа 2018, 21:38
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