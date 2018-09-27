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Гороскоп

Что скрывают Хабенский и Литвинова под видом счастливых отношений

Константин Хабенский. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
Личная жизнь Константина Хабенского и Ольги Литвиновой – тайна за семью печатями. Почему пара никак не комментирует свои отношения – разбирались Dni.Ru.
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"Хабенский по характеру – очень правильный семьянин. Если он живет с женщиной, то это точно по любви и на прочном фундаменте. С Литвиновой у него серьезные отношения, большие планы на совместную жизнь, включая детей. Впереди у пары по судьбе несколько детей и долгая счастливая жизнь. Ольга по натуре достаточно закрытый человек и не любит привлекать к себе внимание поклонников Хабенского. Именно поэтому они оба скрывают подробности совместной жизни от общественности", – рассказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова

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Медиум уверена, что их взаимоотношения – глубокие, настоящие, но в то же время – выстраданные, причем с обоих сторон. "Каждый прошел очень сложный личный путь. И на данный момент эти двое – взрослые люди, смотрящие в одну сторону. Они точно знали, кто им нужен, поэтому и встретили друг друга. К детям Хабенского от предыдущего брака Литвинова смогла найти очень грамотный подход и выстроить в отношениях с ними правильную политику. Есть принятие, есть общение и есть гармония", – сказала она.

При этом гадалка предупредила, что вокруг семьи большое количество недоброжелателей. "Есть провокаторы, интриганы, сплетни и наговоры, но пара не ведется ни на какие провокации и спокойно пропускает мимо ушей весь негатив. В то же время у Хабенского огромная армия поклонниц, порой готовых на весьма подлые методы ради того, чтобы увести Константина из семьи. Но все бесполезно, шанса ни у одной другой женщины просто нет", – подытожила Абравитова. 

27 сентября 2018, 21:55
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