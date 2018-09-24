Актриса Литвинова ждет ребенка от Хабенского

По данным некоторых СМИ, в семье актеров Константина Хабенского и Ольги Литвиновой ожидается пополнение. Ушлые папарацци сфотографировали артистку с внушительным животом.

Недавно состоялся сбор труппы артистов МХТ имени Чехова, на который Ольга Литвинова, занятая в нескольких постановках, не пришла. Журналисты выяснили, что у нее есть веская причина пропустить важное мероприятие – она ждет ребенка. Информаторы сообщили изданию EG.ru, что супруга подарит Константину Хабенскому малыша уже в декабре. Якобы рожать Ольга будет в Москве.

Супруги традиционно не комментируют радостную новость, однако папарацци умудрились сфотографировать Литвинову на улице. Облаченная в повседневную одежду – белую футболку, джинсовую рубашку, жилет и короткие джинсы, актриса не смогла спрятать внушительный живот. Примечательно, что интересное положение не мешает Литвиновой водить автомобиль. К слову, Ольга является обладательницей элитной иномарки.

О личной жизни Хабенского и Литвинова известно крайне мало. В беседе с сотрудниками СМИ люди из близкого окружения артистов отметили, что Ольга еще до встречи с Константином предпочитала не афишировать подробности частной жизни.

"Про ее роман с Максом Виторганом мы узнали, когда они уже года полтора жили вместе. Шифровались как могли. Непонятно, зачем. Оба были свободны", – рассказала репортерам Ирина Ветрова, которая училась с Ольгой Литвиновой в Школе-студии МХАТ.

Константин Хабенский и Ольга Литвинова воспитывают двоих детей. Первая жена Анастасия родила актеру сына Ивана. Она умерла от рака в 2008 году. Летом 2016 года вторая жена Ольга подарила артисту дочь Александру. Говорят, дети много времени проводят в Испании, где Хабенский обзавелся недвижимостью.