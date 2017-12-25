Странное смертельное ДТП в Москве вызвало споры

Сотрудники экстренных служб столицы назвали предварительные версии смертельной аварии возле метро "Славянский бульвар". В Сети разгорелись споры из-за случившегося.

По поводу аварии высказались в пресс-службе главного управления МВД. Специалисты ведомства считают, что водитель не справился с управлением, из-за чего и произошло страшное ДТП, сообщает РЕН ТВ.

Рассматриваются и другие версии. Источник в экстренных службах заявил, что автобус могла подрезать другая машина. Также есть предположение, что у автомобиля отказали тормоза, передает РИА Новости. Собеседники агентства "Интерфакс", знакомые с ситуацией, заявили, что основная версия произошедшего – техническая неисправность.

На это указывает и пояснение водителя. "Сзади подъехал другой автобус, я хотел подвинуться, чтобы уступить ему место. Когда я снялся с ручника, автобус поехал. Я делал все, чтобы остановить, но он не остановился", – цитирует его Telegram-канал Mash. Мужчина уточнил, что ничего не смог сделать, потому что в автобусе установлена автоматическая коробка передач.

В Сети уже разгорелись споры по поводу причин странного ДТП. Некоторые пользователи считают, что аварию следует считать терактом. Источник, близкий к расследованию трагедии, отметил, что данная версия не рассматривается.

На месте происшествия работают экстренные службы города. По последним данным, в результате жуткой аварии погибли четыре человека, ранения получили около 15. Dni.Ru публиковали список пострадавших.

Водитель автобуса задержан. Идет расследование. Прямую трансляцию с места трагедии ведет Life.ru.