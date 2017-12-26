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Происшествия

Что привело к трагедии с автобусом-убийцей в Москве

Фото: GLOBAL LOOK press/Emile Alain Ducke
Число жертв ДТП с подмосковным автобусом возле метро "Славянский бульвар" достигло пяти. Количество пострадавших устанавливается. 
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Полицейские задержали для допроса водителя ЛиАЗа – 59-летнего Виктора Тихонова, заехавшего 25 декабря в подземный пешеходный переход. В Мострансавто он проработал 17 лет. В свою очередь эксперты выдвигают версии и обсуждают детали случившегося.

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Как отметил представитель перевозчика, автобус, работавший на маршруте №818 Сколково – метро "Славянский бульвар", был выпущен в 2016 году, а в эксплуатации находится с 2017-го. Перед выездом он прошел техосмотр: ЛиАЗ был исправен, сообщает "Московский комсомолец".

По данным пресс-службы ГУП МО "Мострансавто", обязательный медосмотр проходят и все водители. В ходе него у них проверяют давление, а также наличие в организме алкоголя и наркотических веществ. "Отклонений от нормы у водителя Тихонова выявлено не было", – заверили в пресс-службе.

Известно, что пострадавшие в ЧП пешеходы получат компенсацию по ОСАГО – около 500 тысяч рублей каждому за причинение вреда жизни и здоровью. Кроме того, им выплатят по 400 тысяч за повреждение имущества. Пассажиры Мострансавто застрахованы и ГК "СОГАЗ".

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игоря Трескова, все автобусы региона пройдут дополнительные технические проверки. "Скорее всего, автобус действительно был исправен, а виноват в ДТП водитель", – считает эксперт московской школы вождения Николай Федорчук.

По его мнению, ситуация могла развиваться следующим образом. "Когда водитель подъехал на конечную, руль у него был вывернут вправо. Он поставил машину на ручник, а переключатель коробки – не в положение "паркинг", а на "движение". Потом он решил подвинуть автобус вперед, снял с ручника, и машина автоматически поехала вправо, следуя положению руля", – пояснил Федорчук.

Поскольку сила инерции движения у автобуса очень большая, машина смогла легко въехать на тротуар и дальше лишь набирала скорость. "Возможно, что водитель от стресса еще и перепутал педали тормоза и газа. Но главное тут другое – были нарушены, на мой взгляд, правила техники безопасности. Машина не была поставлена на "паркинг" – руль, а значит, и колеса были направлены вправо, в сторону тротуара, а положение переключателя коробки передач в режиме D сделало свое черное дело", – добавил эксперт.

В свою очередь эксперты "Группы ГАЗ" провели предварительный анализ деталей аварии. По предположению специалистов, водитель мог даже не задействовать тормоза, пишет URA.Ru. "Можно предположить, что с большой долей вероятности водителем не была задействована ни одна из перечисленных тормозных систем автобуса, не говоря о простой возможности торможения двигателем, в противном случае автобус бы гарантированно остановился", – говорится в заключении работников компании.

Рассматриваются и другие версии. Источник в экстренных службах заявил, что автобус могла подрезать другая машина. Также есть предположение, что у автомобиля отказали тормоза, но пока основная версия произошедшего – техническая неисправность. 

Публикация от @kozhazakaz

Ранее Dni.Ru опубликовали полный список погибших и раненных в страшной аварии. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Автор: Людмила Фоканова26 декабря 2017, 08:17

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