Делу тяжелобольного Табакова пришел конец

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения владельцу банка "Клиентский" Александру Кленовскому. Его подозревают в растрате средств кредитного учреждения.

По версии следствия, злоумышленник выводил из организации деньги, оформляя кредиты на ничего не подозревавших людей. Среди пострадавших от действий Кленовского – руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков. Банкира обвиняют по статье "Растрата" Уголовного кодекса России. Ущерб от действий Кленовского оценили в шесть миллиардов рублей.

Мало того, что руководство банка оформляло кредиты на людей, которые вообще не слышали о существовании "Клиентского", так в 2016-2017 годах Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начало в массовом порядке подавать иски к ничего не подозревавшим "должникам", причем суммы по ним варьируются от четырех миллионов рублей до 300 миллионов рублей.

Десятки людей внезапно узнали, что, оказывается, должны какому-то банку крупные денежные суммы. Доказать, что о "Клиентском" они ничего не знали и кредиты не оформляли, невероятно тяжело. Кроме того, теперь пострадавшим от махинаций сложно получить деньги в долг в любом другом банке: "Клиентский" сильно подпортил кредитную историю.

Отмечается, что среди пострадавших от действий Кленовского – множество знаменитостей и VIP-персон. Помимо Олега Табакова, долги перед "Клиентским" появились, например, у главы государственного центра по подготовке олимпийцев в Новогорске Николая Доморацкого. С его счетов исчезло 2,5 миллиона долларов.

По информации агентства "Росбалт", расследование дела подходит к концу: после очередного допроса банкира решили отправить под домашний арест. При этом Следственный комитет России требовал для Кленовского меру пресечения в виде заключения под стражу. Видимо, скоро мы услышим окончательное решение суда.