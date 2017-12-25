Состояние тяжелобольного Табакова резко ухудшилось

В СМИ появилась информация о резком ухудшении состояния Олега Табакова. Якобы ни один медик не берется делать прогнозы относительно здоровья актера.

Накануне, 24 декабря, Олегу Табакову резко стало плохо. Легендарный артист находится в сознании, но состояние его здоровья вызывает опасение у врачей, сообщает Пятый канал. Теперь ни один медик не берется делать прогнозы.

Еще несколько дней назад состояние Табакова не вызывало опасений. Актер даже ходил. Его перевели из реанимации в обычную палату и установили срок излечения – месяц. Однако теперь никто не может с уверенностью сказать, когда артисту станет лучше.

Напомним, что информация о здоровье Олега Табакова долгое время была противоречивой. Поначалу его сыновья Антон и Павел сообщали совершенно разные сведения. Если один говорил, что у Табакова воспаление легких, то второй утверждал, что отец находится на плановом лечении в стоматологической клинике. А преданная супруга, актриса Марина Зудина, обычно очень общительная с представителями СМИ, на сей раз отмалчивается.

Позже о здоровье знаменитого актера высказался певец Иосиф Кобзон, не назвав точного диагноза. "Валя Гафт и Олег Табаков серьезно больны, и мне хочется и им, и всем, кто подвержен болезни, пожелать скорейшего выздоровления", – сказал он на недавних съемках фестиваля "Песня года".

Публикация от Театр п/р О. Табакова (@tabakov_pavel) Авг 7, 2016 at 9:27 PDT

Прояснил ситуацию вице-мэр Москвы Леонид Печатников, который рассказал о воспалении легких у артиста. По его словам, несмотря на запущенную болезнь и сложный случай, состояние Табакова удалось стабилизировать. О срочной госпитализации прославленного актера стало известно 27 ноября.