Директор фабрики "Меньшевик" объяснил причины бойни

Устроивший стрельбу на востоке Москвы Илья Аверьянов заявил, что у него отобрали кондитерское предприятие. По его словам, это сделала "кавказская банда".

В здании фабрики на улице Иловайская, дом 20, корпус 1 произошел конфликт между бывшим и нынешним собственниками предприятия. Журналистам удалось связаться с экс-руководителем по телефону.

По словам Аверьянова, фабрику у него отобрала по поддельным документам "банда кавказская, осетинская во главе с двумя прокурорами". "Разорили меня. У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь. Они все перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживаются", – цитирует мужчину Business FM.

Сегодня, 27 декабря, когда Аверьянов пришел на работу, его "стали брать штурмом – с пистолетами". "У меня есть штатное оружие, я сегодня применил оборону", – сказал экс-директор фабрики. Он выразил намерение биться до конца.

Аверьянов окружен спецназом. "Сейчас буду либо стреляться, либо сдаваться", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось о захвате заложников. Сотрудники правоохранительных органов не подтвердили эту информацию, пишет "Газета.ru".

Напомним, в результате стрельбы на фабрике "Меньшевик" погиб охранник, три человека пострадали. Незадолго до этого на предприятии работали московские судебные приставы, приехавшие для проведения исполнительных действий. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.