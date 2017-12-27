Бегство обезумевшего директора фабрики попало на видео

Стали известны новые подробности кровавой перестрелки на фабрике "Меньшевик". Экс-владелец предприятия Илья Аверьянов скрылся с места происшествия.

"Полицией и Росгвардией завершена проверка территории и помещений фабрики "Меньшевик". В настоящее время зона поиска мужчины расширена. Мероприятия по его розыску и задержанию продолжаются", — говорилось в сообщении пресс-службы МВД. В городе объявили план "Сирена". Приметы беглеца переданы всем сотрудникам полиции. На вид 50-55 лет, рост 170-175 сантиметров, нормального телосложения, глаза голубые, одет в черную куртку и штаны темного цвета. Правоохранителям дано указание взять под контроль все выезды из Москвы. Их предупредили, что Илья может скрываться на машине Audi А6 темно-серого цвета, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации телеканала РЕН ТВ, Аверьянов уже успел избавиться от карабина "Сайга": оперативники нашли оружие в шиномонтаже неподалеку от фабрики. От выстрелов из этого карабина пострадали три человека, еще один погиб.

Ранее Dni.Ru писали: родственники подозреваемого рассказали, что он всегда отличался вспыльчивым характером и мог устроить скандал из-за пустяка. Бывший начальник службы безопасности одной из фирм бизнесмена сообщил, что мужчина принимал психотропные таблетки. Однако, по его словам, к насилию предприниматель склонен не был.

В свою очередь официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной рассказал, что Илья Аверьянов неоднократно обращался в ведомство и "обвинял то ли партнеров, то ли контрагентов". "Писал заявления, что против него совершаются мошеннические действия, чтобы отнять у него бизнес", – сообщает "Интерфакс".

При этом в возбуждении дел отказывалось, и бизнесмен писал новые заявления. Прокуратура вновь требовала возбуждения дел, но этого не происходило. Теперь прокурор Москвы взял дело Аверьянова под личный контроль.