Подробности наезда автобуса на остановку в Москве

Удалось восстановить картину аварии, произошедшей 29 декабря у метро "Сходненская". Водитель Daewoo Nexia, который якобы подрезал автобус перед ДТП, встал на остановке, чтобы высадить пассажиров, которых подбрасывал до подземки.

В это же время к остановке подъехал автобус 267-го маршрута. В том, что произошло дальше, придется разбираться следователям.

Таксист заявил, что никого не подрезал и спокойно стоял на остановке, сообщает паблик Mash. В свою очередь водитель автобуса скорректировал свои показания. Сначала он сказал, что его подрезало такси, а позже – что неожиданно отказали тормоза.

По словам шофера, автобус ударил его автомобиль, а после этого свернул на остановку. Там в этот момент находились несколько человек. Пострадали трое.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал инцидент на своей официальной странице в Twitter. "Троим пострадавшим на остановке у метро "Сходненская" оказывается необходимая помощь. Угрозы для жизни нет. Тем не менее требуется тщательно разобраться с причинами аварии. Дал соответствующие поручения", – написал столичный градоначальник.

Это уже второй за неделю подобный случай в Москве. Как писали Dni.Ru, 25 декабря около дома 3 по Славянскому бульвару автобус въехал в подземный переход. Перед этим он оказался на тротуаре, где сбил людей.

По официальным данным, в результате аварии погибли пять человек, 11 пострадали – девять из них госпитализировали. У водителя произошло кровоизлияние в мозг, его также доставили больницу.