Водитель отчаянно давил на тормоз перед тараном остановки (видео)

В Сеть попало видео с камер, установленных в автобусе, врезавшемся в остановку. Водитель изо всех сил пытался затормозить.

На кадрах видно, как шофер максимально выкручивает руль и жмет на педаль тормоза, однако ничто не помогает. После столкновения водитель отчаянно всплескивает руками. При этом очевидцы произошедшего рассказывают, что автобус ехал на небольшой скорости. К сожалению, это не спасло пострадавших в ДТП людей от травм.

Между тем в пресс-службе "Московского транспорта" рассказали, что тормозная и рулевая системы автобуса были исправны. "Предварительная проверка, проведенная Мосгортрансом, показала, что тормозная система и рулевое управление в норме", – говорится в сообщении "Московского транспорта" в его официальном аккаунте в Twitter.

Напомним, ранее Dni.Ru рассказывали о случившейся в столице аварии. На северо-западе Москвы рейсовый автобус въехал в остановку. Пострадали несколько человек. "В полицию поступило сообщение о ДТП с автобусом возле станции метро "Сходненская", – цитирует представителя правоохранительных органов РИА Новости. На место выехали сотрудники ГИБДД. В соцсетях стали появляться фото и видео, сделанные очевидцами.

Известно, что сильно пострадал водитель автобуса. Он госпитализирован в тяжелом состоянии, передает РЕН ТВ. На месте ЧП работают экстренные службы города. Обстоятельства случившегося выясняются. Водитель рейсового автобуса, протаранившего остановку на северо-западе столицы, объяснил, почему вылетел на нее. По словам мужчины, ДТП спровоцировал не он.

"Меня подрезал таксист. Я уходил от аварии, после этого потерял управление и вылетел на остановку", – цитирует водителя паблик Mash. Он утверждает, что пытался объехать людей.