Родители довели подростка до клинической смерти

Многодетная семья москвичей стала жертвой неизвестной инфекции. 17-летний юноша скончался, его брат и сестра госпитализированы.

Самочувствие детей ухудшилось 4 января. У старшего сына поднялась температура, он пожаловался на боль в груди. Родители не обратились к врачам, решив, что это обычная простуда. Однако подростку становилось все хуже: его тошнило, кружилась голова, он едва держался на ногах. И только 9 января мать вызвала участкового педиатра.

Врач не нашел причин для госпитализации – только посоветовал вызвать скорую, "если станет совсем плохо". Совету медика последовали только к вечеру, когда 17-летний юноша потерял сознание. К приезду врачей пациент находился в состоянии клинической смерти.

Реаниматологи сделали все возможное, но спасти школьника не удалось. Предварительная причина смерти – осложнения после бактериальной кишечной инфекции и отек легких.

В семье четверо детей, самой младшей девочке – два года. Врачи осмотрели всех членов семьи. Двухлетняя малышка и пятилетний мальчик госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию. Четвертый ребенок, десятилетний мальчик, к счастью, проводил праздничные дни у бабушки и заражения избежал, пишет "МК".

Накануне стало известно о смерти двухлетнего ребенка на приеме у педиатра в районной поликлинике в Ижевске. Состояние ребенка ухудшилось 30 декабря. У него поднялась температура и появился кашель. Родители несколько раз показывали мальчика врачам. Обращались в районную поликлинику, в республиканскую инфекционную больницу и городскую клиническую больницу.

7 января родители вновь обратились в районную поликлинику – там ребенку стало еще хуже, ему вызвали скорую помощь. Однако спасти малыша не удалось. Точная причина случившегося пока не сообщается. Врачи предполагают, что у мальчика стремительно развилась пневмония на фоне вирусной инфекции.