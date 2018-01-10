Родители довели подростка до клинической смерти
Самочувствие детей ухудшилось 4 января. У старшего сына поднялась температура, он пожаловался на боль в груди. Родители не обратились к врачам, решив, что это обычная простуда. Однако подростку становилось все хуже: его тошнило, кружилась голова, он едва держался на ногах. И только 9 января мать вызвала участкового педиатра.
Врач не нашел причин для госпитализации – только посоветовал вызвать скорую, "если станет совсем плохо". Совету медика последовали только к вечеру, когда 17-летний юноша потерял сознание. К приезду врачей пациент находился в состоянии клинической смерти.
Реаниматологи сделали все возможное, но спасти школьника не удалось. Предварительная причина смерти – осложнения после бактериальной кишечной инфекции и отек легких.
В семье четверо детей, самой младшей девочке – два года. Врачи осмотрели всех членов семьи. Двухлетняя малышка и пятилетний мальчик госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию. Четвертый ребенок, десятилетний мальчик, к счастью, проводил праздничные дни у бабушки и заражения избежал, пишет "МК".
Если тебе кажется, что ты заболел и стоит остаться дома, — тебе не кажется. Помни: речь не только о тебе, можно заразить и других. Поэтому делай простые вещи, чтобы не распространять инфекцию.https://t.co/UCgIMcuWH6#простуда #вирус #инфекция #грипп pic.twitter.com/caoyzacQxQ— influnet.ru (@InflunetRu) 30 ноября 2017 г.
Накануне стало известно о смерти двухлетнего ребенка на приеме у педиатра в районной поликлинике в Ижевске. Состояние ребенка ухудшилось 30 декабря. У него поднялась температура и появился кашель. Родители несколько раз показывали мальчика врачам. Обращались в районную поликлинику, в республиканскую инфекционную больницу и городскую клиническую больницу.
7 января родители вновь обратились в районную поликлинику – там ребенку стало еще хуже, ему вызвали скорую помощь. Однако спасти малыша не удалось. Точная причина случившегося пока не сообщается. Врачи предполагают, что у мальчика стремительно развилась пневмония на фоне вирусной инфекции.
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