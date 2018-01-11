Молодая мать вгрызлась в пенис своему насильнику

В провинции Мпумаланга (ЮАР) беременная жертва с пятилетним ребенком на руках дала достойный отпор своему мучителю. Извращенец с травмированным членом бросился от женщины наутек.

Африканке нужно было срочно добраться до больницы. Поскольку ей не с кем было оставить сынишку, она взяла его с собой. Молодая мать так торопилась, что села в первое попавшееся такси, забыв о бдительности.

Вместо того, чтобы отвезти женщину в больницу, водитель и его приятель заехали в кусты, где принялись по очереди насиловать беременную на глазах у ребенка. Извращенцы явно не были готовы к отпору своей жертвы.

В какой-то момент женщина смогла высвободиться из рук преступников и сильно укусить одного из них за пенис. От дикой боли он взвыл и, поняв, что привлек внимание, бросился бежать. Соучастник тоже бросился наутек, а африканка обратилась в полицию, передает New York Post.

Правоохранители вскоре нашли одного из насильников. Своего травмированного товарища он пока не выдает. Насколько известно, у преступника очень серьезные повреждения.

По статистике, ежедневно в ЮАР происходит около 100 случаев насилия над женщинами. Некоторые считают, что реальная цифра намного выше.

Ранее инцидент с травмой полового члена произошел в Индии. Возмущенная отсутствием секса девушка в порыве гнева отрезала супругу детородный орган. Пострадавший мужчина отказывался исполнять супружеский долг на протяжении десяти из 11 лет брака. По словам жены, он регулярно называл ее некрасивой. Индианка была просто уверена, что у него есть другая.

В итоге жена, не сумев далее мириться с подобным отношением, подкараулила мужа, когда он выходил из душа и ударила его по голове. Предварительно вооружившись ножом, женщина отрезала пенис лежавшему в бессознательном состоянии супругу.