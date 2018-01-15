Лишившаяся ног из-за зараженного тампона модель шокировала увечьем

Известная модель Лорен Вессер лишилась ноги из-за инфекции. К развитию гангрены привел синдром токсического шока, вызванный тампоном.



Все пять лет, пока длилась болезнь, девушка надеялась, что конечность удастся сохранить, однако врачи решили, что операция необходима. Таким образом Вессер стала полной ампутанткой: одной ноги она лишилась еще пять лет назад, когда специалисты диагностировали у нее синдром токсического шока.

В 2012 году Вассер использовала тампон, который оказался заражен стафилококком. Бактерия вызвала инфекционно-токсический шок. Первые симптомы напоминали грипп, однако состояние девушки продолжало ухудшаться. Через некоторое время она пережила сердечный приступ. Потом ее ноги поразила гангрена, медикам пришлось ампутировать ступню и часть голени на правой ноге и пальцы на левой.

Публикация от Lauren Wasser (@theimpossiblemuse) Янв 14, 2018 at 11:16 PST

Несмотря на неутешительные прогнозы врачей, Лорен надеялась сохранить уцелевшую ногу. Однако уже в ноябре 2017 года в интервью изданию InStyle она призналась, что осознает, что ногу придется отнять: "На моей левой ступне – открытая язва, нет пятки и нет пальцев, – написала она. – Через несколько месяцев неизбежно придется ампутировать и эту ногу. С этим ничего не поделать". Так и произошло.

Об успешно проведенной операции стало известно из Instagram аккаунта модели – она выложила фотографию из больничной палаты. Вместе с ней на снимке запечатлена известная парасноубордистка Эми Перди, приехавшая навестить Лорен Вессер. На фотографии заметно, что левая нога девушки ампутирована практически по колено.

Публикация от Lauren Wasser (@theimpossiblemuse) Янв 8, 2018 at 12:51 PST

Несмотря на синдром токсического шока, 29-летняя модель не опускает руки и ведет активную жизнь: она снимается для журналов и занимается благотворительной деятельностью. Кроме того, Вессер борется за принятие американским парламентом законопроекта, который обяжет производителей женских гигиенических продуктов раскрывать состав используемых компонентов и возможный вред для здоровья. С 1997 года конгресс десять раз рассматривал и отклонял указанный законопроект.