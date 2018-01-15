Лишившаяся ног из-за зараженного тампона модель шокировала увечьем
Все пять лет, пока длилась болезнь, девушка надеялась, что конечность удастся сохранить, однако врачи решили, что операция необходима. Таким образом Вессер стала полной ампутанткой: одной ноги она лишилась еще пять лет назад, когда специалисты диагностировали у нее синдром токсического шока.
В 2012 году Вассер использовала тампон, который оказался заражен стафилококком. Бактерия вызвала инфекционно-токсический шок. Первые симптомы напоминали грипп, однако состояние девушки продолжало ухудшаться. Через некоторое время она пережила сердечный приступ. Потом ее ноги поразила гангрена, медикам пришлось ампутировать ступню и часть голени на правой ноге и пальцы на левой.
Несмотря на неутешительные прогнозы врачей, Лорен надеялась сохранить уцелевшую ногу. Однако уже в ноябре 2017 года в интервью изданию InStyle она призналась, что осознает, что ногу придется отнять: "На моей левой ступне – открытая язва, нет пятки и нет пальцев, – написала она. – Через несколько месяцев неизбежно придется ампутировать и эту ногу. С этим ничего не поделать". Так и произошло.
Об успешно проведенной операции стало известно из Instagram аккаунта модели – она выложила фотографию из больничной палаты. Вместе с ней на снимке запечатлена известная парасноубордистка Эми Перди, приехавшая навестить Лорен Вессер. На фотографии заметно, что левая нога девушки ампутирована практически по колено.
Несмотря на синдром токсического шока, 29-летняя модель не опускает руки и ведет активную жизнь: она снимается для журналов и занимается благотворительной деятельностью. Кроме того, Вессер борется за принятие американским парламентом законопроекта, который обяжет производителей женских гигиенических продуктов раскрывать состав используемых компонентов и возможный вред для здоровья. С 1997 года конгресс десять раз рассматривал и отклонял указанный законопроект.
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